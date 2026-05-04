Γκριεζμάν: «Ο ημιτελικός δεν είναι για τον καθένα, να γράψουμε ιστορία»

Ο Αντουάν Γκριεζμάν μίλησε στους δημοσιογράφους, σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αυριανής δεύτερης ημιτελικής αναμέτρησης της Ατλέτικο με την Άρσεναλ (1-1 στο πρώτο ματς) στο Λονδίνο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκριεζμάν:

«Δεν έχει σημασία αν σκοράρω ή όχι, προτιμώ να προχωράω. Ειδικά όταν πλησιάζει ο αγώνας. Τώρα είμαι πιο ήρεμος. Πριν, αγχωνόμουν πολύ. Τώρα είμαι πιο ήρεμος και πιο συγκεντρωμένος», τόνισε ο Αντουάν Γκριεζμάν, ενώ σε ερώτηση εάν έχει μετανιώσει που θα φύγει από την Ατλέτικο, είπε:

«Ήμουν πάντα ξεκάθαρος, η ιδέα μου ήταν να μείνουμε εδώ επειδή μπορούσαμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Εδώ είμαστε, με μια ευκαιρία για έναν ακόμη τελικό. Και η ομάδα το ξέρει.»

Και συνέχισε: «Το Champions League είναι πάντα διαφορετικό. Αυτό που με έχει βοηθήσει είναι ότι πάντα ήθελα να παίξω σε αυτό από τότε που ήμουν παιδί. Δεν μου αρέσει να μιλάω στους νεότερους παίκτες, αλλά μάλλον να δίνω το παράδειγμα. Να προσεγγίζω τον αγώνα με ενθουσιασμό, χαρά. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσφέρω τακτική ή τεχνική καθοδήγηση όπου μπορώ να βοηθήσω. Πότε να επιβραδύνω ή να επιταχύνω τα πράγματα. Εκεί βοηθάω περισσότερο. Ο Κόκε μπορεί περισσότερο να μιλάει και να δίνει κίνητρα. Είμαι συγκεντρωμένος στον αυριανό αγώνα, σε αυτό που θα χρειαστούν οι συμπαίκτες μου. Δεν σκέφτομαι τους υπόλοιπους αγώνες. Εστιάζω στο να είμαι φρέσκος και να έχω δυνατά πόδια».

Σε ερώτηση πόσο έχει αλλάξει από τον τελευταίο τελικό του Champions League, σημείωσε: «Αυτός ο αγώνας ήταν πολύ διαφορετικός. Ήμουν πολύ αγχωμένος. Όλα συνέβαιναν με πολύ γρήγορο ρυθμό και δεν ήξερα πότε να ηρεμήσω. Τώρα είμαι πιο ολοκληρωμένος και πιο ήρεμος. Προσεγγίζω τους αγώνες με περισσότερη ψυχραιμία και χαρά. Αυτές είναι στιγμές που νομίζεις ότι θα επιστρέψουν, και μετά δεν επιστρέφουν. Το να παίζεις σε έναν ημιτελικό δεν είναι για τον καθένα.

Ανυπομονώ να δω τις σημαίες, πώς είναι το γήπεδο. Το να παραμένεις φρέσκος συχνά εξαρτάται από την ψυχική δύναμη. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι τον προηγούμενο αγώνα, αλλά τι μπορείς να προσφέρεις. Είναι οι ημιτελικοί του Champions League, είναι απίστευτο και μπορούμε να γράψουμε ιστορία.

Όταν σκέφτεσαι το Champions League, κάθε φορά που ξεκινάς, φαντάζεσαι τον εαυτό σου να σηκώνει το τρόπαιο, όπως κάθε παιδί στην κρεβατοκάμαρά του. Είμαστε δύο παιχνίδια μακριά και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε όπως κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά με μερικά γκολ ακόμα».