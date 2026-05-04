Πρόγραμμα σε δύο γκρουπ για το «Τριφύλλι»

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, με το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ να μένει αμετάβλητο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague.

Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης, θεραπεία οι Σάντσες, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».