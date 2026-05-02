Πόμπο: «Η Κηφισιά είχε... @ρχ@δ@ στο Αγρίνιο»

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πέτυχε σπουδαία νίκη (0-1) επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και ο Ισπανός... το 'ριξε!

Oι δηλώσεις του «χρυσού σκόρερ» της Κηφισιάς, Χόρχε Πόμπο, στην Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Σίγουρα εύχομαι ότι αυτά τα γκολ θα συνοδευτούν με κάτι πιο σημαντικό και θα μας κάνουν πιο ήρεμους και να νιώθουμε πιο καλά για την παραμονή μας, όμως δεν πρέπει να χαλαρώσουμε.

Δεν σταματάμε ποτέ και θα πιέσουμε ακόμα περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια. Αξίζαμε αυτή τη νίκη. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, κάθε εβδομάδα, όλη τη χρονιά, όλα τα παιδιά και όχι μόνο όσοι παίξαμε σήμερα. Αξίζαμε μια τόσο σημαντική νίκη».

Για το κλειδί της νίκης στο Αγρίνιο: «Είχαμε @ρχ@δ@».