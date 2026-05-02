Άλμα παραμονής για την Κηφισιά στο Αγρίνιο

Οι δύο ομάδες έριξαν το περισσότερο βάρος στο πως θα καταφέρουν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους στο α΄ημίχρονο, με συνέπεια το φτωχό θέαμα χωρίς κλασικές ευκαιρίες στις δύο εστίες.
Στο 16΄ένα σουτ του Πόμπο πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 17΄ο Πέτκοφ βρήκε με κεφαλιά τα δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
«Υποψία» ευκαιρίας και στο 27΄με δυνατό σουτ του Μπουχαλάκη που κατέληξε στην αγκαλιά του Ραμίρες.
Πέναλτι (μέσω VAR) για την Κηφισιά και 0-1
Στο 58΄ο Μπένι έπεσε στο χορτάρι έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Σιέλη εντός της περιοχής των γηπεδούχων.
Ο ρέφερι Παπαπέτρου έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, αλλά το VAR έκρινε πως ο αμυντικός του Παναιτωλικού βρήκε με το σηκωμένο πόδι τον Μπένι και σε δεύτερο χρόνο σφυρίχτηκε πέναλτι.
Στο 63΄ο Πόμπο νίκησε από την άσπρη βούλα του πέναλτι τον Κουτσερένκο και έδωσε το προβάδισμα (0-1) στην Κηφισιά.
Τίποτα δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά με τους φιλοξενούμενους να…κλειδώνουν την πολύτιμη νίκη χωρίς να απειληθούν από τους...φλύαρους Αγρινιώτες και έχοντας μάλιστα μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 με τον Ταβάρες να αστοχεί από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή.
Με το «τρίποντο» που έριξε στο σακούλι η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο έφτασε τους 34 βαθμούς και πατάει πολύ…γερά στη Super League.
Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός έμεινε στους 31 βαθμούς και δεν αισθάνεται το ίδιο άνετα, τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των play outs.
Ο διαιτητής Παπαπέτρου (Αθηνών) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Χριστόπουλο, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλη, Μπουχαλάκη, Ραμίρες.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (91΄Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης(72΄Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85΄Γκαρσία), Άλεξιτς (72΄Σμυρλής), Μπάτζι (46΄Αγκίρε).
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο (91΄Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (83΄Ταβάρες), Σόουζα (74΄Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (83΄Θεοδωρίδης), Λαρουσί.