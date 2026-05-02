Άλμα παραμονής για την Κηφισιά στο Αγρίνιο

Με πέναλτι του Πόμπο (63΄) η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο επικράτησε (0-1) του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play outs και έκανε τεράστιο βήμα για την (χωρίς χτυποκάρδια) εξασφάλιση της σωτηρίας.

Οι δύο ομάδες έριξαν το περισσότερο βάρος στο πως θα καταφέρουν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους στο α΄ημίχρονο, με συνέπεια το φτωχό θέαμα χωρίς κλασικές ευκαιρίες στις δύο εστίες.

Στο 16΄ένα σουτ του Πόμπο πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 17΄ο Πέτκοφ βρήκε με κεφαλιά τα δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

«Υποψία» ευκαιρίας και στο 27΄με δυνατό σουτ του Μπουχαλάκη που κατέληξε στην αγκαλιά του Ραμίρες.

Πέναλτι (μέσω VAR ) για την Κηφισιά και 0-1

Στο 58΄ο Μπένι έπεσε στο χορτάρι έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Σιέλη εντός της περιοχής των γηπεδούχων.

Ο ρέφερι Παπαπέτρου έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, αλλά το VAR έκρινε πως ο αμυντικός του Παναιτωλικού βρήκε με το σηκωμένο πόδι τον Μπένι και σε δεύτερο χρόνο σφυρίχτηκε πέναλτι.

Στο 63΄ο Πόμπο νίκησε από την άσπρη βούλα του πέναλτι τον Κουτσερένκο και έδωσε το προβάδισμα (0-1) στην Κηφισιά.

Τίποτα δεν άλλαξε στα εναπομείναντα λεπτά με τους φιλοξενούμενους να…κλειδώνουν την πολύτιμη νίκη χωρίς να απειληθούν από τους...φλύαρους Αγρινιώτες και έχοντας μάλιστα μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 με τον Ταβάρες να αστοχεί από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή.

Με το «τρίποντο» που έριξε στο σακούλι η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο έφτασε τους 34 βαθμούς και πατάει πολύ…γερά στη Super League.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός έμεινε στους 31 βαθμούς και δεν αισθάνεται το ίδιο άνετα, τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των play outs.

Ο διαιτητής Παπαπέτρου (Αθηνών) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Χριστόπουλο, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλη, Μπουχαλάκη, Ραμίρες.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (91΄Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης(72΄Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85΄Γκαρσία), Άλεξιτς (72΄Σμυρλής), Μπάτζι (46΄Αγκίρε).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο (91΄Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (83΄Ταβάρες), Σόουζα (74΄Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (83΄Θεοδωρίδης), Λαρουσί.