Έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ, πέντε οι απουσίες του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αντιμετωπίζει τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ αλλά και του Χατσίδη.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας.

Το αγωνιστικό τμήμα δούλεψε για τελευταία φορά στη Νέα Μεσημβρία. Στο μυαλό όλων βρίσκεται μόνο το τρίποντο.

Η τελευταία πρόβα περιελάμβανε δουλειά στις τακτικές λεπτομέρειες της μάχης με τον Ολυμπιακό, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα και για τις στατικές φάσεις.

Οι Δημήτρης Χατσίδης , Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης , Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.