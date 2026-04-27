Πανζουρλισμός στο Ηράκλειο: Αποθέωση Κόντη, δεν άφηνε το τρόπαιο ο Μπούσης, οι πυρσοί και το ποτό του Νους! (vids)

«Κάηκε» το Ηράκλειο με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να πραγματοποιούν την παρέλαση στους δρόμους της πόλης!

Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας Betsson της ιστορίας του και οι «Ομιλήτες» ξεχύθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου, δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα που είχαν χρόνια να ζήσουν στην πρωτεύουσα της Κρήτης.

Ο Μιχάλης Μπούσης, ο Χρήστος Κόντης, οι ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου αποθεώθηκαν από τον κόσμο και το απόλαυσαν με την ψυχή και τα... ποτά τους, σε μια παρέλαση με το ειδικό πούλμαν που διήρκησε πάνω από δύο ώρες!

Δείτε αμέτρητες στιγμές από το... πάρτι στο Ηράκλειο και πώς το έζησαν οι πρωταγωνιστές, με τον Τιάγκο Νους να κρατάει ένα... δικό του μπουκάλι και τον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο να φορά τη μάσκα του Captain America: