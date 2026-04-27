ΠΑΟΚ: «Ο τελικός άφησε... πληγές» - Θλάση ο άτυχος Καμαρά

Όσο για τους τραυματίες, συνέχισαν με θεραπεία, μένοντας εκτός προπόνησης.

Αναλυτικά:

Ο τελικός του Βόλου άφησε πληγές, η σεζόν όμως δεν έχει τελειώσει και το αγωνιστικό τμήμα ανασυντάσσεται για να παλέψει στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν στα Play Offs.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και την Δευτέρα (27.04) ξεκίνησε την προετοιμασία του.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του τελικού ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo και παιχνίδια 3 Vs 3 υψηλής έντασης.

Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο. Ο μέσος του ΠΑΟΚ ξεκίνησε θεραπείες, ενώ με θεραπεία συνέχισαν και οι Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ .

Την Τρίτη (28.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.