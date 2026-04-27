Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν Τζούρισιτς και Πάλμερ - Μπράουν, ανεβάζει ρυθμούς ο Ζαρουρί

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ενόψει ΑΕΚ, με τους Φίλιπ Τζούρισιτς και Έρικ Πάλμερ - Μπράουν να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα. Παράλληλα, ο Ανάς Ζαρουρί ανέβασε ρυθμούς και έβγαλε σημαντικό μέρος αυτού.

Από εκεί και πέρα, ο Γεντβάι υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και ακολούθησε θεραπεία, όπως και οι Ντέσερς και Σισοκό, ενώ ο Κάτρης έκανε ατομικό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση σε σέντρες και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Με την ομάδα επανεντάχθηκαν οι Πάλμερ – Μπράουν, Τζούριτσιτς ενώ σε μεγάλο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Ζαρουρί. Αντίθετα, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό».