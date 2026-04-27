Ρεάλ Μαδρίτης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Μιλιτάο και χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Έτσι, αφού επέλεξε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και αναμένεται να μείνει εκτός για σχεδόν πέντε μήνες για την ανάρρωσή του, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca».
Ο Μιλιτάο πήρε την απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφού εξέτασε επίσης την επιλογή της συντηρητικής θεραπείας, η οποία θα είχε μειώσει σημαντικά τον χρόνο ανάρρωσής του σε περίπου πέντε εβδομάδες.
Αλλά αυτή η εναλλακτική λύση, η οποία πιθανότατα θα του επέτρεπε να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία, περιελάμβανε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής, κάτι που, κατ' αρχήν, μειώνεται με την επέμβαση.