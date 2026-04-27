Ρεάλ Μαδρίτης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Μιλιτάο και χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Ο Έντερ Μιλιτάο της Ρεάλ Μαδρίτης, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αφού αποχώρησε από τον αγώνα εναντίον της Αλαβές με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, στο αριστερό του πόδι.

Έτσι, αφού επέλεξε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και αναμένεται να μείνει εκτός για σχεδόν πέντε μήνες για την ανάρρωσή του, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca».



Ο Μιλιτάο πήρε την απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφού εξέτασε επίσης την επιλογή της συντηρητικής θεραπείας, η οποία θα είχε μειώσει σημαντικά τον χρόνο ανάρρωσής του σε περίπου πέντε εβδομάδες.

Αλλά αυτή η εναλλακτική λύση, η οποία πιθανότατα θα του επέτρεπε να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία, περιελάμβανε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής, κάτι που, κατ' αρχήν, μειώνεται με την επέμβαση.