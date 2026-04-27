Στο «Walk for Wishes» ο Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συμμετείχε στο «Walk for Wishes 2026», μια φιλανθρωπική δράση που διοργάνωσε το Make-A-Wish.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την Κυριακή 26 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, ο Παναθηναϊκός έδωσε δυναμικό «παρών» στο Walk for Wishes 2026, τη σημαντική φιλανθρωπική δράση που διοργάνωσε το Make-A-Wish Ελλάδος, το οποίο συμπληρώνει 30 χρόνια προσφοράς.

Ο σύλλογος, παραμένοντας πιστός στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης και της αλληλεγγύης, συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό φορέα κοινωνικής προσφοράς.

Ξεχωριστή παρουσία είχαν τα παιδιά της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, τα οποία, μαζί με τους προπονητές τους, περπάτησαν στον χώρο γεμάτα ενθουσιασμό και θετική ενέργεια.

Η συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Walk for Wishes 2026 ξεπέρασε τον συμβολισμό, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της προσφοράς και της ενότητας».