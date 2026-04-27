Ο πιο... άνιωθος παίκτης στον κόσμο: Ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και δεν πανηγύρισε κανένα! (vid)

Αδιανόητο φινάλε στο ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-Πάφος, με την πρωταθλήτρια Κύπρου να κλέβει τον βαθμό με δύο κεφαλιές του... στόπερ της στις καθυστερήσεις!

Δεν έχει γιατρειά ο ΑΠΟΕΛ του Πάμπλο Γκαρσία στην Κύπρο. Λίγα 24ωρα μετά την... ψήφο παραμονής που πήρε από τη διοίκηση του συλλόγου, ο Ουρουγουανός τεχνικός είδε την ομάδα του να χάνει μέσα από τα χέρια της το τρίποντο στον "τελικό" Ευρώπης κόντρα στην Πάφο, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο -6 από την προνομιούχο 4η θέση.

Ο "θρύλος" προηγούνταν με 3-1 έως το 93', όμως η πρωταθλήτρια δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Ολλανδο-Γκανέζος κεντρικός αμυντικός Ντέρικ Λούκασεν μείωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων σε 3-2 με μία κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής και μετά από δύο λεπτά, στην εκπνοή της αναμέτρησης, έκανε το 3-3 με μία δεύτερη κεφαλιά!

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό; Ότι ο 31χρονος στόπερ δεν πανηγύρισε κανένα από τα δύο γκολ που πέτυχε και συμπεριφέρθηκε... σαν να μη συνέβη απολύτως τίποτα!

