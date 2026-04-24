Μυθική πρόκριση της Στουτγκάρδης στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας! (vids)

Με γκολ στο φινάλε της παράτασης η Στουτγκάρδη λύγισε με 2-1 την Φράιμπουργκ και πανηγύρισε με επικό τρόπο την πρόκρισή της στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας.

H Φράιμπουργκ «πάγωσε» τους γηπεδούχους, αφού στο 28ο λεπτό ο Έγκεσταϊν έβαλε σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους, με το 0-1 να μένει μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Στουτγκάρδη ανέβασε την απόδοσή της, ψάχνοντας με μεγάλη ένταση το γκολ της ισοφάρισης και στο 70ο λεπτό ο Τόμας Ούνταβ λύτρωσε τους Σουηβούς ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στη συνέχεια η Στουτγκάρδη έχασε και άλλες ευκαιρίες για να πάρει το ματς στην κανονική διάρκεια, όμως μετά την συμπλήρωση του 90λεπτου δεν άλλαξε κάτι στο σκορ και το ματς οδηγήθηκε στη παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο η Στουτγκάρδη είχε περισσότερες δυνάμεις και κατάφερε να «χτυπήσει» στο φινάλε της παράτασης με τον Τιάγκο Τόμας στο 119' να διαμορφώνει το 2-1 με υπέροχο τακουνάκι.

Έτσι, η Στουτγκάρδη θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπάγερν Μονάχου στις 23 Μαΐου στο Βερολίνο.