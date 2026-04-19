Ένα γκολ του Ραμπιό από το πρώτο μέρος αρκούσε στην Μίλαν για να κάμψει την αντίσταση της Ελλάς στην Βερόνα (0-1) και να περοσπεράσει την Νάπολι στην ισοβαθμία.

Η Μίλαν αντέδρασε άμεσα μετά τη ντροπιαστική ήττα από την Ουντινέζε στο San Siro, επιστρέφοντας στις νίκες και κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση θέσης στο επόμενο UEFA Champions League. Οι Rossoneri έπιασαν την Νάπολι στους 66 βαθμούς αλλά πέρασαν από πάνω της χάρη στη διαφορά τερμάτων.

Το σύνολο του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πήρε προβάδισμα στο 41’ όταν ο Ράφα Λεάο είδε την κίνηση του Αντριέν Ραμπιό, του πέρασε την κάθετη πάσα και ο Γάλλος χαφ πλάσαρε άψογα για το 0-1. Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμα, δίνοντας έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία ως συνήθως. Η Ελλάδας απείλησε μόνο μία φορά, στο 84’, με τον Όρμπαν, όμως το 0-1 διατηρήθηκε.