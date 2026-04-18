Αιχμές Παντελίδη για την ακεραιότητα του Ατρομήτου, απάντησε έξαλλος ο Κέρκεζ!

Μια ατάκα που βάζει... φωτιά στα Play-Outs της Stoiximan Super League πέταξε ο προπονητής της ΑΕΛ Novibet στη συνέντευξη Τύπου του Περιστερίου!

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 3-2 της ΑΕΛ Novibet, ο Πανσερραϊκός έκανε σπουδαία νίκη επί του Παναιτωλικού και πλέον, οι «βυσσινί» είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το παιχνίδι είχε ένταση, ειδικά μετά το γκολ του Τούπτα στο 80' και το τεταμένο κλίμα συνεχίστηκε στην αίθουσα Τύπου. Εκεί, ο Σάββας Παντελίδης έριξε... βόμβα: «Πιστεύω ο Ατρόμητος να χτυπήσει όλα τα ματς όπως σήμερα, αν και κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνει»!

Στη συνέχεια, ο προπονητής του «Αστεριού», Ντούσαν Κέρκεζ, ερωτήθηκε για την αιχμηρή τοποθέτηση και ο Σέρβος απάντησε έξαλλος: «Για ποιον λόγο να ειπωθεί κάτι τέτοιο, έχει αποδείξεις να αφήνει υπόνοιες για τη δουλειά μας; Είναι ντροπή»!