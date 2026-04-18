Βαθμολογία πλέι-άουτ της Stoiximan Super League: Ο Πανσερραϊκός έστειλε την ΑΕΛ στη ζώνη υποβιβασμού!

Το μεγάλο διπλό της ομάδας των Σερρών στην έδρα του Παναιτωλικού (2-3), σε συνδυασμό με την ήττα της Λάρισας στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (3-2), έφερε την ΑΕΛ και πάλι στη ζώνη του υποβιβασμού και τον Πανσερραϊκό για πρώτη φορά φέτος εκτός αυτής!

Αναλυτικά η βαθμολογία μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού έχει ως εξής:

1. Ατρόμητος 29 34 30-33 2. Παναιτωλικός 29 30 29-43 3. Κηφισιά 29 29 33-44 4. Πανσερραϊκός 29 24 21-58 5. ΑΕΛ Novibet 29 23 26-47 6. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 29 22 25-42

* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις μετά το τέλος της διαδικασίας των πλέι-άουτ υποβιβάζονται στην Super League 2.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (4η)

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

16:00: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

17:00: ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά

20:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Παναιτωλικός

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.