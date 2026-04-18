Ματσάρα στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος λύγισε (3-2) την ΑΕΛ

Καταιγιστικός ο Ατρόμητος πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο 45λεπτο και έριξε στο… καναβάτσο (3-2) την ΑΕΛ που αγωνιζόμενη με παίκτη παραπάνω (αποβολή Τσούμπερ) μετά το 48΄, τα έπαιξε όλα για όλα, χωρίς όμως να αποφύγει την τρίτη σερί ήττα στα play outs σε ένα γεμάτο ματς που τα είχε όλα στο Περιστέρι.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά χωρίς όμως να απειλούν μέχρι το 17΄.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο και στην πρώτη τους τελική στο παιχνίδι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Γιουμπιτάνα με ωραία κάθετη πάσα έβγαλε τον Μπάκου σε θέση βολής ,αυτός πλάσαρε κι έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Αναγνωστόπουλου βάζοντας μπροστά στο σκορ (1-0) τον Ατρόμητο.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει κι είχε καλή στιγμή στο 20΄με πλασέ του Γκαράτε που μάζεψε ο Γκουγκεσασβίλι.

Γκολ ο Μανσούρ (2-0)

Η ομάδα του Περιστερίου ζευγάρωσε τα τέρματά της στο 25΄. Ο Γιουμπιτάνα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μανσούρ ανενόχλητος έπιασε την κεφαλιά και βρήκε δίχτυα (2-0) με την άμυνα της ΑΕΛ να πελαγοδρομεί.

Δεύτερη καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους στο 32΄. Ο Τούπτα έπιασε επικίνδυνο σουτ από το ημικύκλιο και ο Γκουγκεσασβίλι έδιωξε σε κόρνερ.

Γκολ μέσω VAR (3-0)

Στο 41΄ο Μπάκου έφυγε ξανά στην πλάτη της άμυνας των Θεσσαλών πρόλαβε τον Αναγνωστόπουλο κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Σε πρώτο χρόνο ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, ωστόσο μέσω του ημιαυτόματου οφσάιντ το γκολ μέτρησε κανονικά και ο Ατρόμητος εκτόξευσε το σκορ (3-0).

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του α΄ημιχρόνου κεφαλιά του ξεμαρκάριστου Χατζηστραβού από το ύψος του πέναλτι κατέληξε άουτ.

Αποβολή Τσούμπερ

Στο 48΄ο Ατρόμητος έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσούμπερ. Αρχικά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Ελβετό μεσοεπιθετικό για μαρκάρισμα με τις τάπες στον αστράγαλο του Αποστολάκη.

Ωστόσο το VAR (Τσακαλίδης) τον κάλεσε να τσεκάρει την φάση κι ο ρέφερι άλλαξε το χρώμα της κάρτας αποβάλλοντας τον Τσούμπερ.

Βρήκε...σφυγμό η ΑΕΛ (3-1)

Αγωνιζόμενη με παίκτη παραπάνω η ΑΕΛ μείωσε το σκορ και πήρε...ανάσα στο 51΄. Ο Όλαφσον έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Αποστολάκης με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι την έστειλε στα δίχτυα (3-1).

Σούπερ Γκουγκεσασβίλι

Η ΑΕΛ πήρε τα…πάνω της, ανέβασε θεαματικά στροφές και μέσα σε τέσσερα λεπτά (52΄- 56΄) έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για γκολ με τον Γκουγκεσασβίλι να κατεβάζει τα ρολά.

Ο Γεωργιανός κίπερ του Ατρομήτου απέκρουσε απειλητικό σουτ του Πέρες (52΄), εξαιρετικό σουτ του Χατζηστραβού (55΄) και πλασέ του Τούπτα (56΄).

Μοναδική ευκαιρία για τον Ατρόμητο να κάνει το 4-1 στο 70΄με τον Ουκάκι να βγαίνει απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο και να πλασάρει ψηλά άουτ.

Μέσα στο ματς η ΑΕΛ (3-2)

Στο 80΄η θεσσαλική ομάδα επέστρεψε για τα καλά στο παιχνίδι όταν ο Κακουτά πάσαρε στον Τούπτα κι αυτός με πλασέ βρήκε δίχτυα (3-2).

Στο 84΄ο Ατρόμητος είχε την ευκαιρία για το τέταρτο γκολ με τον Ουκάκι να μπαίνει μέσα στην περιοχή και απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο να πλασάρει άουτ.

Τρίτη σερί ήττα για την ΑΕΛ στο μίνι πρωτάθλημα των play outs με τους «βυσσινί» να φεύγουν με άδεια χέρια και από το Περιστέρι (παρά την υπερπροσπάθεια στο δευτερο 45λεπτο) πληρώνοντας επί της ουσίας την τραγική εμφάνιση και τα τρία γκολ που δέχτηκαν στο α΄ημίχρονο.

Πρώτη νίκη για τον Ατρόμητο στα play outs που λίγο έλειψε να μην πάρει μια νίκη που έμοιαζε να έχει στο τσεπάκι του στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κινδυνευόντας σοβαρά από την στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες λόγω της…ανόητης αποβολής του Τσούμπερ.

Ο διαιτητής Κατοίκος (Αθηνών) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Αποστολάκη, Μίχορλ, Τσούμπερ, Καραμάνη, Σταυρόπουλο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (54΄Ουκάκι) (88΄Τζοβάρας), Γιουμπιτάνα (72΄Καραμάνης), Μουντές, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ (46΄Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσαμί.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά (62΄Πασάς), Ρόσιτς (32΄Νάορ), Σουρλής(46΄Ατανάσοφ), Πέρες (73΄Κακουτά), Γκάρατε, Χατζηστραβός (74΄Σίστο), Τούπτα.