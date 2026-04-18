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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Περιστερίου / NS4HD
Play out / 3η αγωνιστική
Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
3 2
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ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
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Διαιτητης
  • Κατοίκος (Αθηνών)
  • VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
  • AVAR: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοι
  • Μωϋσιάδης (Γρεβενών)
  • Μάτσας (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Σκορερς
  • 17 Μπάκου
  • 23 Μανσούρ
  • 41 Μπάκου
Κιτρινες καρτες
  • 38 Μίχορλ
  • 81 Σταυρόπουλος
Κοκκινες καρτες
  • 48 Τσούμπερ
Σκορερς
  • 51 Αποστολάκης
  • 80 Τούπτα
Κιτρινες καρτες
  • 23 Αποστολάκης

Live: Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet

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