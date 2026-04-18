Live: Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Περιστερίου / NS4HD
Play out / 3η αγωνιστική
Play out / 3η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
3 2
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ΑΕΛ NOVIBET
Διαιτητης
- Κατοίκος (Αθηνών)
- VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
- AVAR: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοι
- Μωϋσιάδης (Γρεβενών)
- Μάτσας (Ηρακλείου)
Τεταρτος
- Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Σκορερς
- 17 Μπάκου
- 23 Μανσούρ
- 41 Μπάκου
Κιτρινες καρτες
- 38 Μίχορλ
- 81 Σταυρόπουλος
Κοκκινες καρτες
- 48 Τσούμπερ
Σκορερς
- 51 Αποστολάκης
- 80 Τούπτα
Κιτρινες καρτες
- 23 Αποστολάκης