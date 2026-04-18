Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε σπουδαία νίκη μέσα στο Αγρίνιο (2-3), με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τεϊσέιρα, και κατάφερε να βγει από την ζώνη του υποβιβασμού, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή αντεπίθεσή του για την παραμονή.

Ο Πανσερραϊκός πήγε να παίξει έναν ακόμα… τελικό παραμονής στο Αγρίνιο και συνέχισε την εντυπωσιακή του αντεπίθεση, πανηγυρίζοντας ένα υπερπολύτιμο τρίποντο που τον έφερε πάνω από Asteras AKTOR και ΑΕΛ Novibet!

Το ματς μάλιστα στράβωσε από νωρίς για τα «Λιοντάρια», που με πρωταγωνιστή τον Τεϊσέιρα έφτασαν σε μια τεράστια ανατροπή και κατάφεραν να βγουν αυτή την στιγμή εκτός ζώνης υποβιβασμού, όντας στο +1 από τους «βυσσινί» και το +2 από τους Αρκάδες.

Γρήγορο γκολ ο Παναιτωλικός, ανατροπή για τους Σερραίους

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο για τον Παναιτωλικό, που ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη του ευκαιρία. Οι παίκτες του Αναστασίου κέρδισαν ένα φάουλ σε καλό σημείο εκτός περιοχής, με τον Μπουχαλάκη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και με εκπληκτικό χτύπημα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μισό του ημιχρόνου, είχαν τον έλεγχο του αγώνα και στο 23’ πλησίασαν και σε δεύτερο γκολ, όταν ο Ματσάν άλλαξε παιχνίδι, ο Άλεξιτς έστρωσε στον Μαυρία και ο Ελληνας μπακ-χαφ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Κάπου εκεί όμως άλλαξε εντελώς η κατάσταση, με τους Σερραίους να βγαίνουν μπροστά και να φτάνουν σε μια σπουδαία ανατροπή. Στο 25’ ο Ριέρα πήρε την ασίστ του Τεϊσέιρα και με εξαιρετικό σουτ διαμόρφωσε το 1-1, ενώ στο 37’ ο δημιουργός έγινε εκτελεστής, με άψογο τελείωμα με το αριστερό. Ενδιάμεσα ο Τιναλίνι είχε κάνει μεγάλη επέμβαση σε πλασέ του Μπάτζι, με τον Πανσερραϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με προβάδισμα.

«Ποίημα» του Τεϊσέιρα, τρίποντο για τα «Λιοντάρια»

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους μάλιστα τα «Λιοντάρια»… σφράγισαν ουσιαστικά τη νίκη τους, με τον Λύρατζη να κάνει το παράλληλο γύρισμα από δεξιά και τον Τεϊσέιρα να σκοράρει με εντυπωσιακό τακουνάκι και να «γράφει» το 1-3, έχοντας εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο «Τίτορμος» θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς στο 59', αλλά η κοντινή κεφαλιά του Σιέλη (υπό δύσκολες πάντως συνθήκες) έφυγε άουτ. Στην φάση αυτή μάλιστα έμεινε για δεύτερη φορά στο έδαφος ο Τιναλίνι, που είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά συνέχισε κανονικά να αγωνίζεται και έβγαλε ολόκληρο το παιχνίδι.

Στο τελευταίο μισάωρο ο Πανσερραϊκός διαχειρίστηκε με αποτελεσματικότητα το προβάδισμά του, αφήνοντας την μπάλα στους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν απλώς να μειώσουν με ωραίο τελείωμα του Ακγίρε στις καθυστερήσεις, έπειτα από μια αδράνεια στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 90+4' μάλιστα ο Μασκανάκης βγήκε σε τετ-α-τετ, όμως σπατάλησε την ευκαιρία να κάνει το 2-4.

Όπως και να 'χει, το σύνολο του Σαραγόσα πήρε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς και κατάφερε να φύγει από την ζώνη του υποβιβασμού, βάζοντας από κάτω ΑΕΛ Novibet και Asteras AKTOR.

Οι συνθέσεις

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79' Μπρέγκου), Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (71' Γκαρσία), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν, Άλεξιτς (55' Λομπάτο), Ρόσα (71' Σμυρλής), Μπάτζι (79' Αγκίρε).

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Καλίνιν, Φέλτες, Λύρατζης, Μπεν Σαλάμ (55' Δοϊρανλής), Ομεονγκά, Τσαούσης, Ριέρα (88' Μπρουκς), Ιβάν (71' Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (87' Καρέλης).