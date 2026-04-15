Ατλέτικο Μαδρίτης: Η ομάδα που δεν μοιάζει πια με τον εαυτό της – Η νέα ταυτότητα που της δίνει ο Σιμεόνε!  

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προκρίθηκε για έβδομη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, όμως η τωρινή ομάδα δεν θυμίζει σε τίποτα τις κλασικές εκδοχές της ομάδας που δημιούργησε ο Ντιέγο Σιμεόνε. Το ποδόσφαιρο αλλάζει και οι «Κολτσονέρος» προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.

Ο Ιταλός αριστερός μπακ των «Κολτσονέρος», Ματέο Ρουτζέρι απολαμβάνει την πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Χαμογελά, με το κεφάλι ματωμένο, και σηκώνει και τις δύο γροθιές του.



Ο Ρουτζέρι ήταν γεμάτος μελανιές στο τέλος της ρεβάνς στο «Μετροπολιτάνο», όμως τούτη η Ατλέτικο είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες εκδοχές της 15ετούς εποχής του Ντιέγο Σιμεόνε.



Η διαφορετική προσέγγιση

Η Ατλέτικο αμυνόταν με αυταπάρνηση στα τελευταία λεπτά και η εικόνα του αμυντικού Ματέο Ρουτζέρι γεμάτου αίματα παρέπεμπε στο DNA της ομάδας. Ωστόσο, στα δύο ματς με την Μπαρτσελόνα οι «Ροχιμπλάνκος» έδειξαν πως δεν είναι πια η ομάδα που είχαμε στο μυαλό μας. Έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο και εμφάνισε αδυναμίες σε οργανωμένη άμυνα, κάτι που τη διαφοροποιεί σημαντικά από τις προηγούμενες εκδοχές της που είχαν φτάσει σε αυτό το επίπεδο.

Έχοντας το προβάδισμα με 2-0 από το πρώτο παιχνίδι, η Ατλέτικο πιθανότατα στόχευε πριν την έναρξη του επαναληπτικού να διατηρήσει σφιχτή αμυντική λειτουργία.



Όμως, μόλις στο 4ο λεπτό, ο κεντρικός αμυντικός Κλεμάν Λενγκλέ έκανε λάθος πάσα προς τον Φεράν Τόρες, ο οποίος έστειλε αμέσως τον Λαμίν Γιαμάλ σε κενό χώρο πίσω από την άμυνα και νεαρός σούπερ σταρ δεν θα μπορούσε να μην εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος.



Η ομάδα του Σιμεόνε δεν κλείστηκε ούτε τότε. Οι Λενγκλέ και Ρομπέν Λε Νορμάν άφησαν κενούς χώρους με συνέπεια ο Τόρες να σκοράρει ξανά. Το προβάδισμα των δύο γκολ εξαφανίστηκε μέσα σε 24 λεπτά.



Η απροσπέλαστη άμυνα πήγε περίπατο

Αυτή σίγουρα δεν ήταν η σκληρή άμυνα για την οποία φημίζονταν οι ομάδες του Σιμεόνε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Υπήρξε ολιγωρία στην άμυνα, αν και για όσους παρακολουθούν την Ατλέτικο τακτικά δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη.

Η ομάδα είχε ήδη δεχθεί τρία ή περισσότερα γκολ σε επτά αγώνες φέτος, ενώ παραβιάστηκε η εστία της πέντε φορές από την Τότεναμ στη φάση των «16».

Κανένα από τα τελευταία 36 παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν έληξε χωρίς γκολ, με μέσο όρο σχεδόν τέσσερα γκολ ανά αγώνα. Αυτό συνδέεται και με τις μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ, με πολλές μεταγραφές επιθετικών αλλά λιγότερους καθαρούς αμυντικούς.







Τα νέα στοιχεία

Η Ατλέτικο δεν έγινε ομάδα θεάματος, αλλά παίζει πιο ανοιχτά. Ο Σιμεόνε έχει προσαρμοστεί στις σύγχρονες τάσεις, παίρνοντας ρίσκα στην ανάπτυξη από πίσω και πιέζοντας ψηλά.

Ο έμπειρος προπονητής έχει εισάγει νέες τακτικές, προσπαθώντας να κατακτήσει το πρώτο Τσάμπιονς Λιγκ της καριέρας του μετά από 14 χρόνια στον σύλλογο, κάτι που φάνηκε απέναντι στη Μπαρτσελόνα.

Έχοντας αντιμετωπίσει την ομάδα του Χάνσι Φλικ εννέα φορές τους τελευταίους 17 μήνες, ο Σιμεόνε βρήκε τρόπο να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως η ομάδα του αμύνονταν από ψηλά.

Επτά λεπτά μετά την ισοφάριση του συνολικού σκορ, η Ατλέτικο απάντησε. Ο Αντουάν Γκριεζμάν με έξυπνη ενέργεια έδωσε πάσα στον Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος σέντραρε και ο Αντεμόλα Λούκμαν σκόραρε.

«Ξέραμε ότι ο μόνος τρόπος ήταν να τους επιτεθούμε», είπε ο Σιμεόνε. Παρά το προβάδισμα, η Ατλέτικο, δέχθηκε και άλλες ευκαιρίες, με τον Τόρες να σκοράρει αλλά το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Ακόμη και με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Έρικ Γκαρθία, η Ατλέτικο συνέχισε να δίνει ευκαιρίες στους «Μπλαουγκράνα», με τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Ρόναλντ Αραούχο να απειλούν στο τέλος.



Αποτελεσματική επίθεση, προβληματική άμυνα

Με 34 γκολ σε 14 αγώνες, η Ατλέτικο είναι από τις πιο παραγωγικές ομάδες, αλλά με 26 γκολ παθητικό έχει και μία από τις πιο αδύναμες άμυνες.

Είναι πλέον μια διαφορετική ομάδα. Από το ιστορικό «Βιθέντε Καλδερόν», έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό σύλλογο.

Παίκτες όπως ο Ντιέγο Γοδίν και ο Ραούλ Γκαρθία ανήκουν στο παρελθόν, ενώ πλέον διαθέτει επιθετικούς όπως ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Λούκμαν. Παράλληλα, παραμένουν οι Κόκε και Γκριεζμάν προσφέρουν με την εμπειρία τους. Στα ημιτελικά η Ατλέτικο θα αντιμετωπίσει είτε την Άρσεναλ είτε τη Σπόρτινγκ.

Ο Σιμεόνε, ο οποίος θα γιορτάσει τα 55 του χρόνια την ημέρα του πρώτου ημιτελικού, παραμένει παθιασμένος. Στο τέλος του αγώνα έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσει.

«Είναι 14 χρόνια τώρα. Συγκινούμαι που βλέπω την ομάδα να ανταγωνίζεται τους κορυφαίους. Έχουμε αλλάξει πολλές φορές, αλλά είμαστε ξανά στους τέσσερις καλύτερους της Ευρώπης», είπε.

«Ξέρουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας. Παίζουμε καλύτερα επιθετικά απ' ότι αμυντικά. Θα προσπαθήσουμε με ενθουσιασμό και πίστη».

Ο χρόνος έχει μαλακώσει κάπως τον Αργεντινό τεχνικό. Όταν ρωτήθηκε για τα παράπονα της Μπαρτσελόνα, απάντησε απλά: «Είναι υπέροχο να είμαστε στους τέσσερις».

Η Ατλέτικο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών για έβδομη φορά στην ιστορία της και τέταρτη με τον Σιμεόνε.

Όταν ρωτήθηκε από τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο αν νιώθει κάτι ιδιαίτερο φέτος, απάντησε:

«Ναι. Το νιώθω». Ο «Ελ Τσόλο» και η ομάδα του έχουν εξελιχθεί και προσαρμοστεί, κυνηγώντας το πρώτο του Τσάμπιονς Λιγκ.