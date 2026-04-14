Γιατί το VAR φοβίζει

Οι παλαιότεροι διαιτητές, ακόμη και οι επαγγελματίες, διστάζουν να υιοθετήσουν την τεχνολογία. Η στήλη σήμερα αφήνει το πώς και το γιατί στα χέρια ενός ειδικού. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο πρώην διαιτητής Γκράχαμ Σκοτ, με μια δεκαετία στην Premier League και πάνω από 100 αγώνες VAR, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τις πιέσεις, τους περιορισμούς και τις κρυφές πτυχές που δημιουργούν όλες αυτές τις αναστολές:

1. Η ψυχολογική πίεση σε ένα κλειστό δωμάτιο είναι εντελώς διαφορετική από το συναίσθημα στο γήπεδο

Ο πρώτος λόγος που οι διαιτητές διστάζουν σχετικά με το VAR είναι η ψυχολογική πίεση. Στο γήπεδο, πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου, με βάση την άμεση άποψή τους και τη διαίσθησή τους για την κατάσταση. Αν και τα λάθη είναι πιθανά, αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να είναι φυσική και απρόσκοπτη με τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Αλλά όταν κάθεσαι στην αίθουσα VAR, όλα αλλάζουν εντελώς. Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρεί ταυτόχρονα πολλαπλές γωνίες κάμερας, να επαναφέρει κάθε λεπτομέρεια, ακόμη και να διακόψει προσωρινά το βίντεο για να το αναλύσει. Μια απλή κατάσταση μπορεί να γίνει ένα πολύπλοκο πρόβλημα με πληθώρα πιθανών λαθών.

Ο Γκράχαμ Σκοτ ​​περιέγραψε το συναίσθημα ως παγιδευμένο σε τέσσερις τοίχους, με τον καρδιακό του ρυθμό να αυξάνεται και την πίεση να αυξάνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο στα είκοσι χρόνια που είναι διαιτητής.

2. Δύσχρηστη διαδικασία επιθεώρησης και φόβος απώλειας αποδεικτικών στοιχείων

Ο δεύτερος λόγος έγκειται στην περίπλοκη διαδικασία αξιολόγησης. Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι θεατές —ότι το VAR απαιτεί μόνο αξιολόγηση μερικών γωνιών κάμερας— στην πραγματικότητα απαιτεί μια πολύ αυστηρή διαδικασία.

Σε καταστάσεις οφσάιντ, οι διαιτητές δεν μπορούν απλώς να εφαρμόσουν το κριτήριο του «προφανούς και προφανούς», αλλά πρέπει να εξετάσουν σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια, επειδή η κατάσταση είναι είτε σωστή είτε λάθος, δεν είναι θέμα κρίσης. Η αγνόηση έστω και μίας γωνίας λήψης της κάμερας ή η εξαγωγή συμπερασμάτων πολύ νωρίς θα μπορούσε να οδηγήσει σε έντονη κριτική για το VAR, εάν αργότερα προκύψουν στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο.

Ως εκ τούτου, ήταν αναγκασμένοι να κάνουν σχολαστικό έλεγχο, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε παράταση του χρόνου αναμονής. Ορισμένες φάσεις διαρκούσαν τρία έως τέσσερα λεπτά, ακόμη και περισσότερο, και δεν είχαν άλλη επιλογή.

3. Το VAR διαταράσσει το συναίσθημα και τη ροή του παιχνιδιού

Η πιο προφανής συνέπεια είναι ότι το VAR διαταράσσει το παιχνίδι και μειώνει τον ενθουσιασμό. Ένα γκολ, το οποίο θα έπρεπε να είναι μια στιγμή ευφορίας, παγώνει εν αναμονή της επανεξέτασης. Μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση, το αρχικό συναίσθημα έχει σχεδόν εξαφανιστεί εντελώς.

Ακόμα και όταν ένα γκολ επιτρέπεται, η χαρά δεν είναι πλέον ολοκληρωμένη. Ο Γκράχαμ Σκοτ ​​παραδέχεται ότι οι ίδιοι οι διαιτητές νιώθουν άβολα με αυτό. Δεν θέλουν να είναι αυτοί που χαλάνε τη διασκέδαση, αλλά ο ρόλος του VAR τους φέρνει άθελά τους σε αυτή τη θέση. Στα μάτια του κοινού, το VAR αφαιρεί το συναίσθημα, παρόλο που στην πραγματικότητα απλώς ακολουθούν τη διαδικασία.

4. Η προκατάληψη της «επιλεκτικής» προσέγγισης και η παρεξήγηση του ρόλου του VAR

Ένα άλλο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο το VAR συχνά παρερμηνεύεται. Πολλοί πιστεύουν ότι οι διαιτητές αναζητούν σκόπιμα φάουλ για να ακυρώσουν γκολ. Ωστόσο, ο στόχος του VAR είναι να αποκαλύψει την αλήθεια, όχι να ψελλίσει.

Οι πολλαπλοί έλεγχοι αποσκοπούν απλώς στη διασφάλιση της ακρίβειας της απόφασης. Ωστόσο, η αντίληψη του κοινού είναι διαφορετική. Όσο περισσότερο διαρκεί η διαδικασία ελέγχου, τόσο πιο καχύποπτοι γίνονται. Όταν ένα γκολ ακυρώνεται, το VAR σχεδόν αυτόματα γίνεται ο ένοχος, ανεξάρτητα από το αν η απόφαση ήταν σωστή ή λάθος.

5. Οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί και η τεχνολογία δεν είναι ακόμη τέλεια

Ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας είναι η υπερβολικά αυστηρή εφαρμογή των κανόνων. Το VAR επιτρέπει την ανίχνευση πολύ μικρών λαθών, όπως ένα μέρος του σώματος που προεξέχει μερικά εκατοστά σε μια κατάσταση οφσάιντ.

Αποφάσεις σαν κι αυτές είναι συχνά απογοητευτικές επειδή αντιβαίνουν στην κοινή λογική. Ούτε στους διαιτητές αρέσουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν θέλουν να ακυρώσουν ένα γκολ μόνο και μόνο επειδή ένα γόνατο ή ένα δάχτυλο του ποδιού δεν είναι στη θέση του. Ωστόσο, όταν οι κανόνες είναι σαφώς διατυπωμένοι, αναγκάζονται να τους εφαρμόσουν. Αυτό δείχνει ότι το κύριο πρόβλημα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται και εφαρμόζονται οι κανόνες.

Επιπλέον, η τεχνολογία VAR δεν είναι ακόμη τέλεια. Σε καταστάσεις με πολύ κόσμο, το ημιαυτόματο σύστημα οφσάιντ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να προσδιορίσει ποιος άγγιξε πρώτος την μπάλα ή τον ακριβή χρόνο της πάσας. Αυτό οδηγεί σε ασυνήθιστα μεγάλες περιόδους λήψης αποφάσεων, μερικές φορές έως και 6 ή 7 λεπτά, αυξάνοντας την απογοήτευση σε όλο το γήπεδο.

6. Έλλειψη διαφάνειας και μετατροπή των διαιτητών σε στόχους κριτικής

Στο γήπεδο, οι θεατές δεν έχουν σχεδόν καμία ιδέα για το τι ελέγχει το VAR. Ο διαιτητής που πατάει στο χορτάρι επίσης δεν έχει πλήρη ενημέρωση κατά την περίοδο αναμονής. Αυτή η ασάφεια διευκολύνει το πλήθος να χάσει την υπομονή του και να αντιδράσει αρνητικά. Αν το ποδόσφαιρο πρόκειται να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, πρέπει να μάθει να είναι πιο διαφανές, όπως ορισμένα άλλα αθλήματα . Η δημοσιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου μπορεί να μην εξαλείψει τις αντιπαραθέσεις, αλλά τουλάχιστον βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι συμβαίνει.

Τελικά, αυτό που καθιστά το VAR βάρος για τους διαιτητές είναι η φύση της δουλειάς τους. Ένας ιδανικός διαιτητής είναι ένα «αόρατο άτομο», που δεν αναφέρεται μετά τον αγώνα. Η επιτυχία του μετριέται με το να μην κάνει λάθη και να μην γίνεται το επίκεντρο της προσοχής. Το VAR το έχει αλλάξει αυτό.

Κάθε απόφαση υπόκειται σε έλεγχο, συζήτηση και ευρεία δημόσια προσοχή. Αντί να παραμένουν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, οι διαιτητές πλέον συχνά ωθούνται στο προσκήνιο της δημοσιότητας, σε έναν ρόλο που οι ίδιοι δεν επιθυμούν.