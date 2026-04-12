Η Στουτγκάρδη βλέπει Champions League, με τους Σουηβούς να συντρίβουν με σκορ 4-0 το Αμβούργο.

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, η Στουτγκάρδη θριάμβευσε με 4-0 επί του Αμβούργου στο «Μερτσέντες Μπενζ Αρίνα» για την 29η αγωνιστική της Bundesliga, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την εκ νέου συμμετοχή της στη League Phase του UEFA Champions League.



Η αναμέτρηση δε χρήζει ιδιαίτερης κριτικής. Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε το πώς... θα πάει το ματς. Ο Τζέιμι Λιούελινγκ βρήκε υπέροχα τον Άνγκελο Στίλερ για το 1-0 στο 21ο λεπτό με σουτ στην κίνηση. Ο Κρις Φίριχ μπορεί να έκανε το 2-0 στο 32’, ωστόσο το... μισό γκολ ανήκει στον Ερμεντίν Ντεμίροβιτς που έδειξε αλτρουισμό. Δυνατό σουτ του Μαξιμίλιαν Μίτελσταντ για το 3-0 στο 56’, έπειτα από πάσα του Φίριχ, για να διαμορφώσει στο 86’ το τελικό αποτέλεσμα ο Μπιλάλ Ελ Κανούς - που είχε μπει αλλαγή νωρίτερα - μετά την ασίστ του Τιάγκο Τόμας.

Μάλιστα, λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Ντένις Ουντάβ απώλεσε πέναλτι - σούταρε ψηλά - και την ευκαιρία να βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Μικρό το κακό... Η ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες ανέβηκε τρίτη παρέα με τη Λειψία, ενώ εκείνη του Μέρλιν Πόλτζιν εξακολουθεί να μην έχει απεμπλακεί από τα σενάρια υποβιβασμού, έστω μέσω των μπαράζ.



Νωρίτερα, στο «ΡάινΕνεργκί Στάντιον», η Κολωνία αξιοποίησε την έδρα της, αλλά και την αποβολή του Μάρκο Φριντλ από το 24ο λεπτό, προκειμένου να επικρατήσει με 3-1 της Βέρντερ Βρέμης, κάνοντας βήμα παραμονής στην Bundesliga.