Ο Στρεφέτσα σκόραρε στα 33 δευτερόλεπτα και η Πάρμα υποχρέωσε σε απώλεια την Νάπολι στο Tardini (1-1).

Τέλος στο σερί της Νάπολι έβαλε η Πάρμα, η οποία προηγήθηκε από τα αποδυτήρια με γκολ του [δανεικού από τον Ολυμπιακό] Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Ο μεσοεπιθετικος έφυγε στην κόντρα από βολέ του τερματοφύλακα, Σουζούκι, και με εκπληκτικό φαλτσαριστό τελείωμα στην απέναντι γωνία, νίκησε τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (1-0).

Οι παίκτες του Κόντε προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως είχαν την πρώτη υποψία φάσης στο 44’ με τον Ολιβέρα και στο 52’ απείλησαν με τον Πολιτάνο. Τελικά το 1-1 ήρθε στο 60’ με διαγώνιο πλασέ του ΜακΤόμινεϊ μέσα από την περιοχή έπειτα από στρώσιμο του Χόιλουντ, όμως παρά την πίεση στο φινάλε και τις αλλαγές, η Πάρμα κράτησε την ισοπαλία. Στους 66 βαθμούς πλέον οι Partenopei και το -6 από την Ίντερ, που παίζει αργότερα στην έδρα της Κόμο.