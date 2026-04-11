Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για Εσπανιόλ ο Φρένκι Ντε Γιονγκ που αποθεραπεύτηκε

Στη διάθεση του Φλικ ο Ολλανδός μέσος έπειτα από δύο μήνες απουσίας.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει απόψε (19.30) την Εσπανιόλ, στο «Καμπ Νου» για το πρωτάθλημα.

Ο Χάνμσι Φλικ έχει μια επιστροφή στη διάθεση του έπειτα από διάστημα περίπου δύο μηνών. Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ που είχε τραυματιστεί στις 26/2 ξεπέρασε τη θλάση στον δεξιό δικέφαλο και είναι στην αποστολή για το παιχνίδι από το οποίο9θα απουσιάσουν οι τραυματίες Ραφίνια και Μαρκ Μπερνάλ και ο ανέτοιμος Αντρέας Κρίστενσεν.



Ο Χάνσι Φλικ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει μερικό rotation, εν όψει της ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League με την Ατλέτικο την Τρίτη.