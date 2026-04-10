Το αυτογκόλ της Πόρτο απέναντι στην Νότιγχαμ έγραψε ιστορία! (vid)

Ο Μαρτίμ Φερνάντες κατάφερε να σκοράρει ένα από τα πιο μακρινά αυτογκόλ στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Ένα ιστορικό αυτογκόλ πέτυχε το βράδυ της Πέμπτης, ο δεξιός μπακ της Πόρτο Μαρτίμ Φερνάντες. Ένα απρόσεχτο γύρισμα περίπου από το κέντρο του γηπέδου κατέληξε στα δίχτυα των δράκων και έγραψε το τελικό 1-1 στον πρώτο προημιτελικό για το Europa League.

Το αυτογκόλ αυτό μετρήθηκε ότι μπήκε από απόσταση 44 μέτρων που είναι ρεκόρ από το 2015 και μετά που η Opta καταγράφει ανάλογα στατιστικά για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αλλά και τα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 39,1 μέτρα σε ένα αυτογκόλ του Γιόνι της Θέλτα από το 2023, ενώ έπεται ένα αυτογκόλ του Ράφα Μαρίν, ο οποίος την ίδια χρονιά σκόραρε από απόσταση 38,1 μέτρων στην εστία της ομάδας του, της Αλαβές.