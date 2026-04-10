Η Ντόρτμουντ... έδεσε το αφεντικό της άμυνας της!

Οι Βεσφταλοί ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Νίκο Σλότερμπεκ ως το καλοκαίρι του 2031.

Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ μέχρι το καλοκαίρι του 2031 θα είναι ο Νίκο Σλότερμπεκ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο ως το 2031.

Το αφεντικό της άμυνας, που έγινε κάτοικος Βεστφαλίας το 2022 όταν μετακόμισε από την Φράιμπουργκ, μετρά ήδη 155 συμμετοχές με την Μπορούσια (10 γκολ / 18 ασίστ), ενώ έκτοτε έχει χριστεί 25 φορές διεθνής με την Εθνική Γερμανίας.

Το όνομα του ακούστηκε μέσα στην σεζόν ακόμα και για την Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο με αποφασιστικές κινήσεις η Μπορούσια έδεσε στο Ντόρτμουντ ένα από τα πιο βασικά γρανάζια της μηχανής της.