Με επικεφαλής τον Ν.Σαββίδη η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, δίπλα στον Ραζβάν (pic)

Στο τελευταίο αντίο του Μιρτσέα Λουτσέσκου και στο πλευρό του Ραζβάν στέκεται αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, με τους Νίκο Σαββίδη, Μαρία Γκοντσαρόβα, Αντρέ Βιεϊρίνια Παντελή Κωνσταντινίδη και Χρήστο Καρυπίδη να βρίσκονται στο Βουκουρέστι.

«Ασπρόμαυρη» οικογένεια στην... πράξη, με σύσσωμη τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στο Βουκουρέστι στηρίζοντας τον προπονητή της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Το πρωί της Παρασκευής (10/4) στον Άγιο Ελευθέριο του Βουκουρεστίου τελέστηκε το τελευταίο αντίο στον θρυλικό Μιρτσέα, με αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να είναι εκεί.

Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Νίκος, η CEO Μαρία Γκοντσάροβα, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντρέ Βιεϊρίνια και ο βοηθός προπονητή Παντελής Κωνσταντινίδης βρέθηκαν στο «πλευρό» του Ραζβάν Λουτσέσκου, με την προπόνηση των παικτών να πραγματοποιείται κανονικά σήμερα (10/4) ύστερα από την επιθυμία του προπονητή του Δικεφάλου.