Παγκόσμιος θρήνος: «Έφυγε» ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Σε ηλικία 80 ετών, ο εμβληματικός Ρουμάνος προπονητής, Μιρτσέα Λουτσέσκου, άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου, βυθίζοντας στη θλίψη την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

«Το να πεθαίνεις στο γήπεδο είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν προπονητή. Θα ήθελα να πεθάνω στο γήπεδο. Σημαίνει ότι τα έζησες όλα στη μέση του αγώνα».

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης (7/4), ύστερα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός νοσηλευόταν εδώ και μία εβδομάδα, όταν κατέρρευσε στο γήπεδο της εθνικής ομάδας, την ώρα που πραγματοποιούσε την ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές. Παρά τη φαινομενική βελτίωση της κατάστασής του, την Παρασκευή υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, λίγο πριν πάρει εξιτήριο...

Το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατό του:

«Σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 20:30, διαπιστώθηκε ο θάνατος του ΜΙΡΤΣΕΑ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές και ποδοσφαιριστές του ρουμανικού ποδοσφαίρου, καθώς και ο πρώτος που οδήγησε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 1984.

Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο. Είθε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!».

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή, όμως η ιστορία του δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1945, στο Βουκουρέστι, σε μια φτωχική γειτονιά της άκρης της πόλης, που αργότερα θα ονομαστεί «Apărătorii Patriei».

«Γεννήθηκα μετά τον πόλεμο, σε πολύ δύσκολες εποχές. Δεν είχαμε να φάμε και οι γονείς μας πάλευαν για εμάς. Ήμασταν πέντε αδέρφια και δεν είχαμε πού να μείνουμε. Για πολύ καιρό ζούσαμε σε μια παράγκα, μετά μετακομίσαμε στο νοσοκομείο όπου δούλευαν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου ήταν τραυματιοφορέας και η μητέρα μου καθάριζε εκεί. Ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί. Τότε έμαθα ένα πολύτιμο μάθημα ζωής. Έμαθα τι σημαίνει να μοιράζεσαι: μοιραζόμασταν ένα κομμάτι ψωμί στα πέντε…»

Από εκείνες τις συνθήκες στέρησης και επιβίωσης, χτίστηκε ο χαρακτήρας που αργότερα θα τον οδηγούσε στην κορυφή του ποδοσφαίρου. Ένας άνθρωπος που έμαθε από νωρίς ότι τίποτα δεν χαρίζεται και ότι κάθε κατάκτηση κουβαλά μέσα της θυσίες.

Άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το τίποτα και έφτασε να κατακτήσει τα πάντα, γράφοντας ιστορία σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Με 38 τίτλους στην προπονητική του καριέρα, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κατέχει μια θέση στην κορυφή της ιστορίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τρίτος στη σχετική λίστα όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον Πεπ Γκουαρδιόλα (40) και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (49).

Η προπονητική του πορεία ξεκίνησε επίσημα στις 28 Φεβρουαρίου 1979, στον πάγκο της Κορβίνουλ, και γρήγορα ξεχώρισε για τη μεθοδικότητα και την καινοτομία του. Υπήρξε δημιουργός μιας σπουδαίας γενιάς παικτών.

Από το 1981 έως το 1986 διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, πετυχαίνοντας την πρώτη πρόκριση της χώρας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο Euro 1984. Η πρόκριση ήρθε μέσα από έναν απαιτητικό όμιλο, με αποκορύφωμα τη νίκη επί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ιταλίας στο Βουκουρέστι.

Παράλληλα, από το 1985 έως το 1990 βρέθηκε στον πάγκο της Ντιναμό Βουκουρεστίου, κατακτώντας νταμπλ το 1990 και δημιουργώντας μια ομάδα που έφτασε έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Μετά το 1990 ξεκίνησε η ευρωπαϊκή του διαδρομή, με σημαντική παρουσία στην Ιταλία. Ανέλαβε τις Πίζα, Μπρέσια και Ρετζιάνα, δουλεύοντας σε Serie A και Serie B. Εκεί άφησε έντονο αποτύπωμα, προωθώντας νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως ο Ντιέγκο Σιμεόνε και ο Αντρέα Πίρλο, ενώ δημιούργησε και τη λεγόμενη «Brescia Romena», με ηγετική μορφή τον Γκεόργκε Χάτζι.

Η επιστροφή του Μιρτσέα Λουτσέσκου στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, την περίοδο 1997–2000, συνδέθηκε άμεσα με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου. Μοναδική παρένθεση, το πέρασμά του από την Ίντερ (Δεκέμβριος 1998 – Μάρτιος 1999), όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League, συνεργαζόμενος με ποδοσφαιριστές όπως οι Χαβιέρ Ζανέτι, Ρομπέρτο Μπάτζιο και Ρονάλντο.

Και στο Βουκουρέστι, όμως, έγραψε ιστορία. Οδήγησε τη Ραπίντ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1999 — το πρώτο μετά από 32 χρόνια — καθώς και στο Σούπερ Καπ, ενώ είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Κυπέλλου. Ακολούθησαν τα χρόνια της καθιέρωσης στην Ευρώπη. Στην Τουρκία (2000–2004), με τη Γαλατασαράι και τη Μπεσίκτας, κατέκτησε πρωταθλήματα και έφτασε σε υψηλές ευρωπαϊκές διακρίσεις, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του UEFA Super Cup 2000 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η κορύφωση της καριέρας του ήρθε στην Ουκρανία, στον πάγκο της Σαχτάρ Ντόνετσκ (2004–2016). Εκεί έχτισε μια αυτοκρατορία. Κατέκτησε το Κύπελλο UEFA 2009, έφτασε σε προημιτελικά Champions League και ημιτελικά Europa League, ενώ κυριάρχησε εντός συνόρων με 8 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα και 7 Σούπερ Καπ.

Στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, πέρασε από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (κατακτώντας το Σούπερ Καπ το 2016) και από την εθνική Τουρκίας.

Επέστρεψε στην Ουκρανία με τη Ντιναμό Κιέβου (2020–2023), κατακτώντας τρία ακόμη τρόπαια, ενώ στις 20 Οκτωβρίου 2020 έγινε ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία του Champions League (75 ετών και 83 ημερών).

Τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε στον πάγκο της Εθνική Ρουμανίας, γράφοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην ατελείωτη πορεία του. Στο μπαράζ με την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη έγινε ο γηραιότερος εν ενεργεία προπονητής στον κόσμο (80 ετών και 240 ημερών).

Ένας κύκλος έκλεισε. Μια πορεία που ξεκίνησε από τη φτώχεια και έφτασε στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου...