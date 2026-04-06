Ρότα: «Πρέπει να δίνεις την ψυχή σου και τη... ζωή σου στα ντέρμπι, δεν γιορτάζουμε όπως νομίζετε - Κοιτάμε την Ράγιο»

Ο Λάζαρος Ρότα μετά το μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στάθηκε στο στοιχείο που κάνει τη διαφορά στα ντέρμπι ενώ κράτησε χαμηλούς τόνους.

Αυτό που τόνισε είναι ότι η Ένωση πλέον κοιτά το πρώτο ματς με τη Ράγιο τη Μ. Πέμπτη.

Αναλυτικά όσα είπε ο μπακ της ΑΕΚ στην Cosmote TV: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Να μείνουμε με τα πόδια στο έδαφος. Δώσαμε το 100%. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και με τη βοήθεια Του Θεού ήρθε η νίκη. Όλα έπαιξαν ρόλο. Δεν είναι μονο η ποιότητα και το ταλέντο. Πρέπει να δίνει ψυχή και… ζωή μέσα στο γήπεδο. Είναι σημαντική νίκη, αλλά δεν γιορτάζουμε όπως νομίζεται. Ειμαστε τώρα φουλ αφοσιωμένοι στο ματς της Μ. Πέμπτης με τη Ράγιο».