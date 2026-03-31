Ο Ούνταβ έδωσε τη λύση για τη Γερμανία

Τρία 24ωρα μετά τη νίκη της επί της Ελβετίας με 4-3, η Γερμανία δεν έπεισε με την εμφάνισή της, ωστόσο, κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Γκάνας στη Στουτγκάρδη,

Παρότι η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το πέναλτι του Χάβερτς, οι Γκανέζοι βρήκαν τον τρόπο ν' «απαντήσουν» περίπου στα μισά του β' μέρους με τον 22χρονο επιθετικό της Λέστερ, Ισαχάκου Φατάβου.

Τη λύση για τη «νασιονάλμανσαφτ» έδωσε ο Ντένις Ούνταβ στο 88ο λεπτό, σκοράροντας στο γήπεδο όπου γνωρίζει όσο λίγοι, καθώς ανήκει στο δυναμικό της Στουτγκάρδης.

Νωρίτερα, η Κύπρος έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στη Μολδαβία, καθώς αν και προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, τελικά επικράτησε με 3-2.

Με δύο γκολ του Χαραλάμπους και του Κάστανου η ομάδα του Άκη Μάντζιου έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, όμως, χαλάρωσε με αποτέλεσμα να μειώσουν οι Μολδαβοί σε απόσταση ενός γκολ και να πιέσουν για την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά.