Το EFC Legal Roadshow διοργανώθηκε στην ALLWYN Arena! (vid)

Το γήπεδο της ΑΕΚ φιλοξένησε το συνέδριο του European Football Clubs για νομικά ζητήματα, το οποίο παρακολούθησαν στελέχη ομάδων της Super League και του Κυπριακού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

Ένα ακόμη σημαντικό διεθνές ποδοσφαιρικό event φιλοξένησε η ALLWYN Arena, καθώς η EFC επέλεξε το γήπεδο της ΑΕΚ, προκειμένου να διοργανώσει σε αυτό το EFC Legal Roadshow.

Πρόκειται για μια σειρά εξειδικευμένων εκδηλώσεων που διοργανώνει το European Football Clubs (EFC) για τους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, με τη μορφή περιοδείας σε διάφορες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται σεμινάρια, workshops και συναντήσεις που επικεντρώνονται σε όλα τα ζητήματα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορούσε σε νομικά ζητήματα, όπως οι κανονισμοί της FIFA και της UEFA, τα συμβόλαια παικτών, οι μεταγραφές, η επίλυση διαφορών και πειθαρχικά θέματα.

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην ALLWYN Arena συμμετείχαν με την παρουσία των νομικών τους εκπροσώπων, αλλά και στελεχών τους οι ομάδες της Ελληνικής Super League και του Κυπριακού Πρωταθλήματος.

Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μηνάς Λυσάνδρου, ο Β’ Αντιπρόεδρος Αλέξης Αλεξίου, η Γενική Διευθύντρια Αγγελική Αρκάδη, το μέλος του ΔΣ Νίκος Παντερμαλής και από το Νομικό Τμήμα οι κ.κ. Χάρης Γρηγορίου και Νίκος Μαντατζής.