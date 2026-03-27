Πικέ για Κριστιάνο: «Από απλός εξτρέμ έγινε ο κορυφαίος επιθετικός»

Ο Ζεράρ Πικέ μίλησε για τα πρώτα χρόνια του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας πως από νεαρή ηλικία ξεχώριζε για τη δύναμη και το ταλέντο του.

Ο Ισπανός στάθηκε και στην εξέλιξη του Πορτογάλου σταρ, εξηγώντας πως η αλλαγή θέσης ήταν καθοριστική για την καριέρα του.

«Ο Κριστιάνο ήταν διαφορετικός, ήταν πολύ δυνατός. Ήταν μικρός σε ηλικία, αλλά είχε μεγάλη δύναμη. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος τότε και αγωνιζόταν ως εξτρέμ, όχι ως επιθετικός.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατάλαβε ότι μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι ως επιθετικός, σκοράροντας όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Γι’ αυτό και άλλαξε θέση».

Ο Πικέ υπογράμμισε πως αυτή η προσαρμογή τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Ξεκίνησε ως εξτρέμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στη συνέχεια έγινε ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο, γιατί ήταν ένας ολοκληρωμένος παίκτης και μπορούσε να σκοράρει από παντού».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη δυσκολία να προβλέψει κανείς την εξέλιξη ενός ταλέντου σε τόσο νεαρή ηλικία.

«Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις από νωρίς αν ένας παίκτης θα φτάσει στο επίπεδο του Μέσι ή του Κριστιάνο, γιατί το άλμα από τις ακαδημίες στο κορυφαίο επίπεδο είναι εξαιρετικά απαιτητικό».