Παναθηναϊκός: Με απουσίες και στην Τρίπολη, εκτός Πελίστρι - Κάτρης - Σισοκό

Χωρίς τους Κάτρη, Πελίστρι, Γεντβάι και τον τιμωρημένο Κοντούρη θα πάει στην Τρίπολη ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Σισοκό τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν με θλάση.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται την Κυριακή από τον Asteras AKTOR και σήμερα ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται για μια ακόμα φορά να διαχειριστεί απουσίες.

Ο Γιώργος Κάτρης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο στο ματς με την Μπέτις και θα υποβληθεί σε μαγνητική, μένοντας φυσικά εκτός αποστολής. Νοκ-άουτ λόγω μυϊκής ενόχλησης είναι και ο Τιν Γεντβάι, που έκανε θεραπεία.

Από εκεί και πέρα, ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν, ο Κυριόπουλος έκανε ατομικό, ο Πάλμερ-Μπράουν θεραπεία και ο Ντέσερς απουσίασε με άδεια.

Στην αποστολή δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε ο Φακούντο Πελίστρι, αλλά ούτε ο Σωτήρης Κοντούρης που εκτίει ποινή λόγω καρτών.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (22/3, 19:00).

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ανάπτυξη παιχνιδιού, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Γιώργος Κάτρης θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις. Θεραπεία λόγω μυϊκής ενόχλησης έκανε ο Τιν Γεντβάι. Ατομικό ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν. Απών με άδεια ήταν ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι».