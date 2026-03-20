Η Νάπολι νίκησε εκτός έδρας την Κάλιαρι με γκολ του ΜακΤόμινεϊ (0-1) και ανέβηκε στη 2η θέση της Serie A με αγώνα περισσότερο.

Με 4η σερί νίκη στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πέρασε πάνω από την Μίλαν με ένα ματς παραπάνω και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους 6 βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε μόλις στο 2’ ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έπειτα από κόρνερ και blackout στην άμυνα των γηπεδούχων.

Η Κάλιαρι, που παρέμεινε στο +6 από την τελευταία ομάδα που υποβιβάζεται, είχε καλές στιγμές με τους Εσπόζιτο (19’) και Αντόπο (35’), ενώ η Νάπολι έφτασε κοντά στο γκολ στο ξεκίνημα της επανάληψης με τον Πολιτάνο έπειτα από συνδυασμό με τον Ντε Μπρόινε αλλά ο Καπρίλε του έβαλε stop. Στο φινάλε οι γηπεδούχοι δοκίμασαν με γεμίσματα όμως οι αμυντικοί των Partenopei ανταποκρίθηκαν.