Γι' αυτό είναι σκάνδαλο το δεύτερο γκολ της Μπέτις!

Ο κανονισμός που εξηγεί γιατί συνιστά σκάνδαλο κατά του Παναθηναϊκού το δεύτερο γκολ της Ρεάλ Μπέτις, που έπαιξε ρόλο στην έκβαση του αγώνα με δεδομένο το χρονικό σημείο που επετεύχθη.

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τους «16» του Europa League μετά την ήττα με 4-0 από την Ρεάλ Μπέτις, σε ένα παιχνίδι όπου σχεδόν όλα κρίθηκαν στην εκπνοή του ημιχρόνου, όταν ο Άμραμπατ διαμόρφωσε το 2-0, με ένα γκολ που δεν έπρεπε ποτέ να μετρήσει.

Η φάση έχει ξεκινήσει από οφσάιντ του Εζαλζουλί που μέχρι και ο ίδιος έχει καταλάβει και κλωτσάει την μπάλα στον αέρα, ενώ ακόμα και η ισπανική Marca παραδέχτηκε την οφθαλμοφανέστατη παράβαση. Το επιχείρημα μάλιστα ότι έχει αλλάξει η φάση και για αυτό δεν δόθηκε το οφσάιντ καταρρίπτεται από τον ίδιο τον κανονισμό, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κατοκύρωση του τέρματος αυτού συνιστά ένα πραγματικό σκάνδαλο.

Το πρωτόκολλο αναφέρει τα παρακάτω:

"Φάση επιθετικής κατοχής (APP)"

Μια βασική αρχή είναι ότι έως ότου η επιτιθέμενη ομάδα αποκτήσει την κατοχή της μπάλας, οι αντίπαλοί της είχαν το «ελεύθερο» να χρησιμοποιήσουν την μπάλα και συνεπώς οποιαδήποτε«χαμένο» συμβάν προτού χάσουν την κατοχή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Αυτή η ιδέα είναι παρόμοια με την κανονική κατάσταση του ποδοσφαίρου όπου ένας αμυντικός ενώ έχει τον χρόνο να καθαρίσει την μπάλα αντιθέτως προσπαθεί να την πασάρει σε έναν άλλο αμυνόμενο που όμως υποκλέπτεται από έναν επιτιθέμενο ο οποίος στην συνέχεια σκοράρει - ο αμυνόμενος είχε κατοχή και θα μπορούσε να είχε εμποδίσει το σφάλμα που οδήγησε στο γκολ.

Η ‘’φάση επιθετικής κατοχής (APP)" θα απαιτήσει από τον διαιτητή (με τη βοήθεια του VAR) να καθορίσει:

* το σημείο στο οποίο η επιτιθέμενη ομάδα απέκτησε την κατοχή της μπάλα και έπειτα

* το σημείο στο οποίο ξεκίνησε η φάση του παιχνιδιού που οδήγησε στο γκολ /έναρξη

περιστατικού πέναλτι"αποκτώντας κατοχή"

Η επιτιθέμενη ομάδα θεωρείται ότι έχει αποκτήσει κατοχή όταν:

* κάνει επανέναρξη ή

* κάνει κατοχή της μπάλας από «ανοικτό παιχνίδι» (όταν καμία ομάδα δεν έχει κατοχή) ή

* κάνει κατοχή της μπάλας από όταν έχει «χαθεί» από τους αντιπάλους (π.χ. κακιά πάσα, διώξιμο

κ.λπ.) ή

* κάνει κατοχή της μπάλας ως αποτέλεσμα μιας διεκδίκησης για την μπάλα από έναν αντίπαλο

Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται ως ξεκάθαρη απόκτηση κατοχής:

* σώσιμο, εκτροπή ή αναπήδηση που δεν έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο της μπάλας

* ‘ένα διώξιμο που δεν φτάνει ή δεν ελέγχεται από έναν συνάδελφο του".

Αν η αμυνόμενη ομάδα ακουμπά την μπάλα ή παίζει την μπάλα κατά την διάρκεια της φάσης επίθεσης αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι τελειώνει η αρχή της επιθετικής ενέργειας και ξεκινά καινούργια.

Μια APP τελειωνει όταν:

•Η επιθετική κίνηση σταματά (εκτός μέσα / γύρω απ' την περιοχή πέναλτι)

•Η αμυνόμενη ομάδα αποκτά "ελεγχόμενη κατοχή" της μπάλας πχ. Όταν αμυνόμενος παίκτης διώχνει την μπάλα χωρίς να βρίσκεται σε πίεση, ξεκάθαρα ελέγχει την μπάλα και κινείται ή πασάρει την μπάλα.

Ας δούμε όμως το πρωτόκολλο πάνω στη φάση. Ο Εζαλζουλί διώχνει την μπάλα ψηλά ο Ρενάτο Σάντσες προσπαθει να κάνει κοντρόλ και αποτυγχάνει (δεν θεωρείται κατοχή), στη συνέχεια παίκτης της Μπέτις την μεταβιβάζει μπροστά σε συμπαίκτη του και εκείνος προσπαθεί να μεταβιβάσει ακόμα πιο μπροστά σε άλλον και εκείνος κόβεται (δεν θεωρείται κατοχή) και στην συνέχεια ο Άμραμπατ επιτυγχάνει το γκολ. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω κριτήρια της κατοχής της μπάλας, η επιθετική ενέργεια δεν ξεκίνησε από κάποια από αυτές τις επαφές της μπάλας με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Επομένως θα έπρεπε αν υπήρχε οφσάιντ στον Εζαλζουλί να σημειωθεί.