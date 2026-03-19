Η UEFA μέτρησε και γκολ οφσάιντ: 2-0 η Μπέτις! (vid & pic)

Απίστευτα πράγματα στην Ανδαλουσία, σε συνέχεια όσων έχουν συμβεί φέτος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την διαιτητική ομάδα που έστειλε η UEFΑ να μετράει γκολ οφσάιντ και να γίνεται το 2-0 στη λήξη του ημιχρόνου. Αποστολή στην Ισπανία: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ακόμα και ο ίδιος ο Ελζαζουλί κλώτσησε τη μπάλα καθώς είχε καταλάβει πως ήταν οφσάιντ. Στη συνέχεια οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν απέκτησαν ποτέ κατοχή μπάλας και ο Αμραμπατ με ένα αρκετά μακρινό σουτ διπλασίασε τα τέρματα για τη Μπέτις.

Η διαιτητική ομάδα εξέτασε τη φάση, με τον Εζαλζουλί να βρίσκεται σε τόσο εμφανή θέση που δεν χρειαζόταν να τοποθετηθούν οι γραμμές για να διαπιστώσει κάποιος την παράβαση. Παρόλα αυτά, για άγνωστο λόγο η UEFA μέτρησε κανονικά το τέρμα «εκτελώντας» τον Παναθηναϊκό σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης κι ενώ οι πράσινοι είχαν ισορροπήσει το παιχνίδι.

Οπως φαίνεται τίποτα από όσα συνέβησαν στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν ήταν συμπτωματικό καθώς για πολλοστή φορά οι αποφάσεις των διαιτητών σε ξεκάθαρες φάσεις με κάποιο εφευρετικό τρόπο δίνονται εις βάρος του.

Την ίδια ώρα, έξαλλοι είναι και στην πράσινη ΠΑΕ, λέγοντας πως η φάση ξεκίνησε ξεκάθαρα από φάουλ στον Καλάμπρια, το οποίο δεν δόθηκε από τον διαιτητή.

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