Πέρασε η καλύτερη ομάδα, εκείνη που ήθελε η UEFA να συνεχίσει, ο Παναθηναϊκός οφείλει να μεγαλώσει

Σε ένα ματς που σου στραβώνουν όλα και ο διαιτητής δίνει σκορ πρόκρισης, μοιραία η ανωτερότητα της Μπέτις θα «καθάριζε» με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ατομικά λάθη. Τερματοφύλακας σε κακό βράδυ. Ευκαιρία χαμένη για το 0-1 που ξέρεις πως δύσκολα θα σου παρουσιαστεί ξανά σε τέτοιου είδους ματς. Γκολ οφσάιντ και επιθετικό φάουλ, που δεν υποδεικνύεται τίποτα απ’ τα δύο. Εδώ ήθελαν να αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό με την Βικτόρια Πλζεν, περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό με την Μπέτις;

Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, πρέπει να είσαι η Παρί Σεν Ζερμέν ή η Μπαρτσελόνα για να αποκλείσεις τους Ισπανούς στην έδρα τους. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι προφανώς, απέχει αρκετά από την Μπέτις και μοιραία γνώρισε πικρή ήττα και μαζί αποκλεισμό. Από τη διοργάνωση που πάλεψε περισσότερο από κάθε άλλη την φετινή σεζόν, όσο κι αν έμεινε αυτή η άσχημη γεύση στο τέλος.

Εκ των πραγμάτων για να έχει τύχη το Τριφύλλι, έπρεπε να έχει τους παίκτες του σε ένα επίπεδο συγκέντρωσης τουλάχιστον καλό, να ανταποκριθούν οι πάντες στο πλάνο, ο τερματοφύλακάς του να σώσει φάσεις και όχι να συμβαίνει το αντίθετο. Η Μπέτις είναι καλύτερη ομάδα σε κάθε επίπεδο. Ατομικό, συνολικό, πιο «δεμένο» γκρουπ. Γι’ αυτό και δεν έγινε η έκπληξη, με τον Παναθηναϊκό να μένει με τη νίκη του πρώτου αγώνα και να μην κατορθώνει να προκριθεί ούτε τώρα απέναντι σε Ισπανούς.

Η σεζόν σε επίπεδο στόχου, μοιάζει να ολοκληρώνεται πλέον. Με αποτυχία στην Ελλάδα, καλή παρουσία στην Ευρώπη. Θα ήταν εξαιρετική και ιστορική αν κατέληγε διαφορετικά το ματς της Σεβίλλης. Κακά τα ψέματα, έγινε το φυσιολογικό ποδοσφαιρικά. Ακόμη και να μη γινόταν, φάνηκε πως η UEFA δεν θα το επέτρεψε. Η Μπέτις έπρεπε να περάσει. Μην παρεξηγηθούμε, το άξιζε και πέρασε. Στο 1-0 και 5% να είχε ο Παναθηναϊκός, του το αφαίρεσαν με το ζόρι σε μια φάση σκάνδαλο.

Τώρα, το κεφάλι πρέπει να μείνει ψηλά. Μην γίνουμε πάλι έρμαιο των συναισθημάτων και της στιγμής. Η ομάδα αυτό που άρχισε, πρέπει να το συνεχίσει. Με μεγαλύτερη προσοχή, με ποιοτική ενίσχυση εκεί που χρειάζεται. Ένα ματς μακριά από τους «8» του Europa League έφτασε. Στην Ελλάδα έδειξε πως δεν έχει να ζηλέψει πολλά. Αρκεί να διορθώσει αρκετά.

Ας εκμεταλλευτεί το χρόνο και τη σημασία των αγώνων που ακολουθούν, για να ισχυροποιήσει το γκρουπ. Φτάνοντας στο καλοκαίρι μετά, όπου με τις κατάλληλες κινήσεις θα μπορεί να δει διαφορετικά τη νέα σεζόν. Μην μπούμε ξανά στη λογική του χάους και της καταστροφολογίας. Δεν χρειάζεται.

Υπάρχει προπονητής, υπάρχουν και παίκτες. Χρειάζονται σημαντικές διορθώσεις στο ρόστερ, οι οποίες και μπορούν να γίνουν. Πρόκριση κόντρα σε ισπανική ομάδα, δεν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός σε εποχές όπου είχε όλα τα παραπάνω. Και παικταράδες και «δέσιμο» και σύνολο που θαύμαζε όλη η Ευρώπη. Ίσως να ήταν και το περίεργο της υπόθεσης, αν το κατόρθωνε τώρα. Δεν το πέτυχε, πέρασε μια εξαιρετική ομάδα, ανώτερη από κάθε ελληνικό σύνολο σε όλα τα επίπεδα. Τα υπόλοιπα είναι απλά για την καζούρα, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν.

Η στεναχώρια είναι κυρίως για τον κόσμο που πήγε εκεί και δεν το χάρηκε. Γυρίζει με την στεναχώρια. Απ’ αυτές που έχει γεμίσει εδώ και χρόνια. Ρόδα είναι και γυρίζει. Ας φροντίσουν αυτοί που πρέπει να την κινήσουν γρηγορότερα τη ρόδα για να φτάσει στο σωστό σημείο.

Η Μπέτις υπενθύμισε στον Παναθηναϊκό πως δεν είναι μεγάλος αυτή τη στιγμή. Σκληρή υπενθύμιση, αλλά σημαντική. Αρκεί να «διαβαστεί» σωστά. Για να γίνουν όσα χρειάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, δίχως να υπάρξουν νέα πίσω βήματα με διαφοροποιήσεις σχεδίων και πλάνων. Σε αυτό το στόχο, ίσως και να παίξει ρόλο η δεδομένα αποτυχημένη σεζόν εντός των συνόρων. Γιατί δεν θα αλλοιωθεί η πραγματικότητα, όπως συνέβη την περασμένη σεζόν. Με την 2η θέση να γίνεται τελικά πρόβλημα και όχι κέρδος. Στερώντας στην ουσία, μια ακόμη αγωνιστική περίοδο από τον Παναθηναϊκό.