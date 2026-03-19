«Πρασίνισε» την Σεβίλλη ο κόσμος του Παναθηναϊκού (vid)

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν στήσει από πολύ νωρίς το δικό τους... πάρτι στην Σεβίλλη, ενόψει της ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 22:00 από την Ρεάλ Μπέτις, με στόχο να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ και να κλείσει θέση στα προημιτελικά του Europa League.

Στην προσπάθεια αυτή θα έχει φυσικά και την στήριξη των οπαδών του, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και έκαναν το ταξίδι για την Ισπανία, ώστε να ενισχύσουν το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο «πράσινος» λαός έχει κάνει από πολύ νωρίς αισθητή την παρουσία του στην Σεβίλλη, με το πράσινο χρώμα να κυριαρχεί στους δρόμους της πόλης και τα συνθήματα να βάζουν τους πάντες στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης.

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