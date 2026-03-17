Αντωνίου στο SDNA: «Νέος… Νίντζα ο Κάτρης και μελλοντικός αμυντικός ηγέτης του Παναθηναϊκού»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Σωτήρη Αντωνίου, άλλοτε προπονητή του 20χρονου στόπερ την σεζόν 2023-24 στη β΄ομάδα του Τριφυλλιού, με τον Έλληνα τεχνικό να στάζει…μέλι για τα αγωνιστικά προσόντα και το ποδοσφαιρικό θράσος του «νέου Καλιτζάκη» όπως τον χαρακτήρισε.

Γιώργος Κάτρης…2030 στον Παναθηναϊκό.

Ο 20χρονος στόπερ κερδίζει με το…σπαθί του αυξημένο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια των «πρασίνων» σε Ελλάδα και Ευρώπη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού στο Λεβαδειακό και την επιστροφή στο Κορωπί.

Το Τριφύλλι έσπευσε να επιβραβεύσει το νεαρό αμυντικό με την υπογραφή νέου συμβολαίου και να…δέσει το μέλλον του στα «πράσινα».

Το SDNA επικοινώνησε με τον Σωτήρη Αντωνίου (φωτ.), άλλοτε προπονητή του Κάτρη την σεζόν 2023-24 στη β΄ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Έλληνα τεχνικό να στάζει…μέλι για τα αγωνιστικά προσόντα και το ποδοσφαιρικό θράσος του «νέου Καλλιτζάκη» όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

«Όταν δούλευα στη β΄ομάδα του Παναθηναϊκού ο Κάτρης έπαιζε στην Κ19 του συλλόγου. Μαζί με τον τότε γενικό αρχηγό της β΄ομάδας, Γιάννη Καλιτζάκη, πήγαμε να δούμε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε επίπεδο Κ19.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα γύρισα προς το μέρος του Καλιτζάκη και δείχνοντας τον Κάτρη του είπα… ΄αυτός είναι ο νέος Νίντζα΄.

Από την πλευρά του ο Καλιτζάκης χαμογέλασε, γύρισε και μου είπε πως ο Κάτρης θα παίξει μπάλα…» τόνισε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός και πρόσθεσε:

«Την επόμενη κιόλας εβδομάδα τον ανεβάσαμε στη β΄ομάδα και ξεκίνησε προπονήσεις. Τον έβαλα να παίξει για πρώτη φορά ως βασικός σε σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Ηλιούπολη στο οποίο κερδίσαμε 1-3. Έβγαλε ψυχή και καρδιά και πανηγύριζε έντονα ακόμα και τις αποκρούσεις στα κόρνερ.

Ζούσε έντονα το ματς, με τεράστιο πάθος κι έκτοτε καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα. Την επόμενη χρονιά εισηγήθηκα την προαγωγή του στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, ωστόσο το κλαμπ αποφάσισε να τον στείλει δανεικό στο Λεβαδειακό κι εκεί διακρίθηκε κι απέδειξε πως θα έχει λαμπρό μέλλον».

Για το αγωνιστικό προφίλ και την εξέλιξη της καριέρας του στον Παναθηναϊκό ο Σωτήρις Αντωνίου σημείωσε:

«Τον χαρακτηρίζει το ποδοσφαιρική θράσος και η ηρεμία στο παιχνίδι. Έχει τη δυνατότητα να φτιάχνει επιθέσεις από την άμυνα. Καθαρός στόπερ παίζει στο κέντρο της άμυνας και δεξιά και αριστερά.

Πρόσφατα τον συνάντησα στην Αθήνα και του μετέφερα πως πραγματικά χαίρομαι για την πρόοδό του και για το γεγονός πως έπαιξα ρόλο στα πρώτα του βήματα. Μάλιστα μεταξύ σοβαρού και αστείου του είπα πως χάρηκα την…επίθεση που έκανε στον επόπτη στην Τούμπα.

Σπανίζουν παίκτες της δικής του ηλικίας με τέτοια προσωπικότητα και τσαμπουκά, δεδομένου πως οι περισσότεροι είναι ταπεινοί. Ο Κάτρης έχει όλο το μέλλον μπροστά του.

Ας με συγχωρέσει ο πολύ καλός φίλος μου, Γιάννης Καλιτζάκης, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε το νέο ΄Νίντζα΄ που είναι ακόμα καλύτερος με την μπάλα στα πόδια.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επενδύσει πάνω του και σε λίγα χρόνια θα είναι ο ηγέτης της άμυνας. Σε μια χρονιά που δεν πήγε καλά και τελευταία πάει να φτιάξει με την ευρωπαϊκή πορεία, ο Κάτρης είναι το μεγαλύτερο κέρδος του Παναθηναϊκού».

Όσο για την συμβουλή που έχει να δώσει στον Κάτρη;

«Θα τον συμβούλευα να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά. Ξέρω ότι είναι προσγειωμένος. Ο ενθουσιασμός να του δίνει κίνητρο να βγάζει ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια.

Να παραμείνει το παιδί που γνώρισα όταν ήρθε από τη Σύρο στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και με σκληρή δουλειά πάλεψε για να ανεβαίνει».