ΠΑΟΚ: «Κλεομένη ζεις...» (vid)

Με λουλούδια στα χέρια σύσσωμος ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε ένα ακόμη μέλος της οικογένειας του, τον 20χρονο Κλεομένη.

Συγκλονισμένος είναι (ξανά) ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, καθώς λίγες μέρες μετά την τραγωδία της Ρουμανίας, την περασμένη Πέμπτη (12/3) δολοφονήθηκε ο Κλεομένης, από οπαδό του Άρη.

Πριν τη σέντρα με τον Λεβαδειακό στο χθεσινό (15/3) ματς της Τούμπας, όλη η ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Σαββίδη, βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4, αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη του, σε μία ακόμη βαριά ημέρα για την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Με ένα λιτό μήνυμά, το οποίο ανέφερε «Κλεομένη ζεις...», ο Δικέφαλος αποχαιρέτησε έναν ακόμα οπαδό του, σε μία «μαύρη», όπως εξελίσσεται, χρονιά.

