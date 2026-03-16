Με Τσιφτσή και Κοντούρη οι κλήσεις για τα φιλικά της Εθνικής

Με δύο νέα πρόσωπα οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας για τα φιλικά παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία.

Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την Παραγουάη (27/3, Καραϊσκάκη) και την Ουγγαρία (31/3, Puskas Arena) σε φιλικούς αγώνες στα τέλη Μαρτίου, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει δύο νέα πρόσωπα στις κλήσεις.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει τέσσερις τερματοφύλακας στην αποστολή, με τέταρτο τον Αντώνη Τσιφτσή, που κεφαλαιοποιεί τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ. Στις επιλογές βρίσκεται και ο νεαρός χαφ του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης που επίσης έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στα παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Στον αντίποδα εκτός έμειναν οι Σιώπης, Μάνταλος, αλλά και ο Ιωαννίδης που έρχεται από τραυματισμό. Σε σχέση με τις τελευταίες κλήσεις απουσιάζουν επίσης οι Μιχαηλίδης, Κωστούλας και Βήχος.