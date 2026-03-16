Αστέρας Aktor: Έφτασε τα 20 γκολ ο Μπαρτόλο

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πέτυχε στη Λάρισα το 20ό γκολ του με τη φανέλα του Αστέρα Aktor.

Τα 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τον Αστέρα Aktor έφτασε ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος μπήκε σε μια λίστα στην οποία υπάρχουν μόλις εννέα ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Αρκαδίας που έχουν φτάσει σε αυτό το όριο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Το πρώτο του γκολ ήταν στις 30 Ιανουαρίου 2023 στην αναμέτρηση Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός 1-0 για το πρωτάθλημα. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 114 αναμετρήσεις με την ομάδα της Αρκαδίας, με τις 101 να είναι για το πρωτάθλημα. Στη Super League έχει σημειώσει 17 τέρματα, ενώ έχει και τρία τέρματα σε 13 αναμετρήσεις με τον Αστέρας Aktor στο Κύπελλο Ελλάδος.

Στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας της Αρκαδίας βρίσκεται ο Μπαράλες με 59 τέρματα και ακολουθούν ο Τσέζαρεκ (29) και ο Νίκος Καλτσάς (28).

