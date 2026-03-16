Ο Μπρούνο Φερνάντες έσπασε ρεκόρ του Μπέκαμ που κρατούσε 26 χρόνια

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πρωταγωνίστησε στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Άστον Βίλα (3-1), καταγράφοντας και ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο αρχηγός των «Κόκκινων Διάβολων», έδωσε δύο ασίστ στην αναμέτρηση και έφτασε συνολικά τις 16 μέσα στη σεζόν, ξεπερνώντας την επίδοση που είχε καταγράψει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ την σεζόν 1999/2000.

Ο Μπέκαμ εκείνη την σεζόν είχε μοιράσει 15 ασίστ, με τον Μπρούνο Φερνάντες να ξεπερνάει κατά μια ασίστ αυτή την επίδοση, όντας πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες πάσες που κατέληξαν γκολ σε μια σεζόν με την φανέλα της Γιουνάιτεντ.