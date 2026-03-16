Ο Μπρούνο Φερνάντες έσπασε ρεκόρ του Μπέκαμ που κρατούσε 26 χρόνια

Ο αρχηγός των «Κόκκινων Διάβολων», έδωσε δύο ασίστ στην αναμέτρηση και έφτασε συνολικά τις 16 μέσα στη σεζόν, ξεπερνώντας την επίδοση που είχε καταγράψει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ την σεζόν 1999/2000.
Ο Μπέκαμ εκείνη την σεζόν είχε μοιράσει 15 ασίστ, με τον Μπρούνο Φερνάντες να ξεπερνάει κατά μια ασίστ αυτή την επίδοση, όντας πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες πάσες που κατέληξαν γκολ σε μια σεζόν με την φανέλα της Γιουνάιτεντ.
16 - Bruno Fernandes now has 16 assists in the Premier League this season; the most ever by a @ManUtd player in a single campaign in the competition, surpassing David Beckham's 15 in 1999-00. Sweet. pic.twitter.com/w3pZeDhm5s— OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2026