Μουτουσαμί: «Δικαιούμασταν τον βαθμό της ισοπαλίας»

Ο «χρυσός σκόρερ» του Ατρόμητου, Σαμουέλ Μουτουσαμί μετά το ισόπαλο 2-2 με την ΑΕΚ, τόνισε ότι οι Περιστεριώτες άξιζαν τον βαθμό που πήραν κόντρα στην Ένωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, τόσο τακτικά όσο και στο κομμάτι της επίθεσης. Ανασταλτικά κάναμε κάποια λάθη που τα «πληρώνεις» ιδιαίτερα σε έναν αντίπαλο όπως η ΑΕΚ, αλλά γενικά δικαιούμασταν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Δουλεύουμε όλοι πάρα πολύ και συνολικά έχουμε βελτιωθεί στο κομμάτι της τακτικής, έχουμε χτίσει πάνω στην εμπιστοσύνη στον προπονητή μας. Στόχος μας είναι να μπούμε στις θέσεις 5-8.

Σίγουρα δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις, σίγουρα παίζω στην θέση «6», αλλά σίγουρα θέλω να βελτιώνομαι στο επιθετικό κομμάτι, κάτι που μας βγήκε και στο σημερινό παιχνίδι».