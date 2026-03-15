Στάση... Ατρόμητος για την ΑΕΚ. Τα δύο γκολ του Γιόβιτς δεν έφταναν για την ανατροπή, αφού ο Μουτουσαμί έγραψε το τελικό 2-2 κι έβαλε «φωτιά» στην κορυφή με τριπλή ισοβαθμία.

Είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρια, είχε τον... καυτό Λούκα Γιόβιτς με δύο γκολ, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε να χαμογελάσει. Η ΑΕΚ έκανε... στάση στο Περιστέρι και ο Ατρόμητος την «πλήγωσε», με τις δύο ομάδες να έρχονται τελικά ισόπαλες με σκορ 2-2 στο πλαίσο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Έτσι, ο Δικέφαλος έχασε τρομερή ευκαιρία να παραμείνει μόνη πρώτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και πλέον είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, με τις τρεις ομάδες να έχουν από 57 βαθμούς έκαστοι (ο ΠΑΟΚ είναι τυπικά πρώτος καθώς υπερέχει στην ισοβαθμία).

Δυνατό ξεκίνημα και μετά... τίποτα

Η Ένωση ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο το ματς, απειλώντας με το... καλησπέρα την εστία του Ατρομήτου. Συγκεκριμένα, η πρώτη ευκαιρία ήρθε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Πέτρο Μάνταλο να σουτάρει έπειτα από φάση διαρκείας και τον Γκουγκεσασβίλι να σώζει.

Κάπως έτσι ήρθε και η δεύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ, με τον Μουκουντί να παίρνει την κεφαλιά από το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του, ωστόσο ο Γεωργιανός τερματοφύλακας των Περιστεριωτών βρισκόταν ξανά σε ετοιμότητα και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε δύο αρκετά καλές ευκαιρίες μόλις στα 2' του παιχνιδιού, αλλά από εκεί και έπειτα ο ρυθμός έπεσε αισθητά.

Πληγώθηκε από πρώην

Όσο περνούσαν τα λεπτά, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και αφού... γλύτωσε στην αρχή από το δυναμικό ξεκίνημα του Δικέφαλου, ήξερε πως μπορεί αυτή να «χτυπήσει» και να κάνει τη ζημιά. Πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 28', με τον Ουκάκι να επιχειρεί ένα σουτ από μακριά και τον Στρακόσια να σώζει εύκολα.

Τελικά, η στιγμή του Ατρομήτου ήρθε στο 33ο λεπτό, με τον Σίμο Μήτογλου να πληγώνει την πρώην ομάδα του. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός βρέθηκε σε εξαιρετική θέση έπειτα από σέντρα του Ούρονεν και βρήκε δίχτυα με τρομερή κεφαλιά για το 1-0, με τον υψηλόσωμο στόπερ να μην πανηγυρίζει ως ένδειξη σεβασμού στον Δικέφαλο και τα χρόνια που πέρασε στην ομάδα.

Δύο γκολ, αλλά... 1-0

Μετά το γκολ του Ατρομήτου η ΑΕΚ έδειχνε λίγο σαστισμένη και οι Περιστεριώτες πήγαν να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο αυτό. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το τέρμα του Μήτογλου απείλησε και ο Τσούμπερ την εστία της Ένωσης, αλλά ο Στρακόσια έσωσε εύκολα. Οι γηπεδπούχοι πλέον είχαν ξεκάθαρα το momentum του ματς και μάλιστα βρήκαν και δεύτερο γκολ, ωστόσο αυτή τη φορά δεν μέτρησε.

Κάπου εκεί «χτύπησε» το καμπανάκι ο Μάρκο Νίκολιτς και η ομάδα του ανέβασε ρυθμό, ψάχνοντας το γκολ που θα έφερνε στα ίσα το ματς πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι και έγινε, με την ειδοποιό διαφορά όμως πως το τέρμα δεν μέτρησε ποτέ. Ο Μπαρναμπας Βάργκα βρέθηκε στην «καρδιά» της περιοχής και βρήκε δίχτυα με μία πανέμορφη προβολή τύπου... Ζλάταν και, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε και με τη βοήθεια του VAR, καθώς ο Ούγγρος φορ ήταν σε θέση οφσάιντ όταν έκανε ο Ρέλβας μία κεφαλιά προς τα πίσω έπειτα από σέντρα του Μάριν. Έτσι, έμεινε και το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Γιόβιτς πήρε το όπλο του

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο, με την ΑΕΚ να πιέζει. Η Ένωση είχε την κατοχή και με τις αλλαγές των Πινέδα-Ζοάο Μάριο έγινε και πιο επιθετική. Έτσι, σιγά σιγά έφτανε όλο και πιο κοντά στο αντίπαλο τέρμα και σε μία φάση διαρκείας ισοφάρισε το ματς. Η μπάλα έφτασε στον Σέρβο έπειτα από προσπάθεια του Βάργκα στην περιοχή και αυτός με ένα απίθανο τελειωμα στη γωνία της εστίας έκανε το 1-1 στο 63ο λεπτό.

Πριν καλά-καλά καταφέρει να συνέλθει ο Ατρόμητος, οι «κιτρινόμαυροι» χτύπησαν και δεύτερη φορά. Ο Κοϊτά , ο οποίος μετά τις αλλαγές κινούνταν πλέον στην δεξιά πλευρά, πάτησε περιοχή, έκανε ένα πολύ όμορφο γύρισμα, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Λούκα Γιόβιτς από κοντά σκόραρε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για το 2-1 στο 69ο λεπτό.

Όλα ίσα ξανά από το πουθενά και... δραματικά λεπτά

Κάπου εκεί όλοι νόμιζαν πως έχει κριθεί το ματς, με την ΑΕΚ να το έχει «γυρίσει» και να έχει πλέον το προβάδισμα. Αμ δε! Από το... πουθενά ο Ατρόμητος έφερε ξανά το ματς στα ίσα με ένα κόρνερ ελάχιστα μετά το γκολ που δέχτηκε. Ο Ούρονεν ανέλαβε ξανά την εκτέλεση, έστειλε τη μπάλα για μία ακόμη φορά στο δεύτερο δοκάρι και ο Μουτουσαμί πέρασε τη μπάλα από το μάτι της βελόνας και νίκησε τον Στρακόσια για το 2-2 στο 71'.

Ο χρόνος περνούσε και η ισοπαλία δεν συνέφερε καθόλου την ΑΕΚ, με την ομάδα του Νίκολιτς να ψάχνει ξανά το γκολ που θα την έφερνε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Κάπως έτσι είχε και μεγάλες ευκαιρίες, με τον Γκουγκεσασβίλι να σταμάτά εντυπωσιακά μία κεφαλιά του Βάργκα (85'), ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό απείλησε και ο Ρέλβας (86'), με τη μπάλα να περνάει άουτ.

Η απόλυτη... ροκ φάση ήρθε στις καθυστερήσεις (92'), με τον Μουκουντί να πετυχαίνει το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά, ενώ στη συνέχεια ο Γιόβιτς που πήρε το «ριμπάουντ» έστειλε κι αυτός από κοντά τη μπάλα στο δοκάρι, με το 2-2 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.

Μάλιστα, στην τελευταία φάση του αγώνα λίγο έλειψε ο Ατρόμητος να... κλέψει και τη νίκη, με τον Μήτογλου να παίρνει μία κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ούρονεν, ωστόσο η μπάλα έφυγε άουτ.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι - Κίνι, Σταυρόπουλο, Μήτογλου, Ούρονεν - Μουτουσαμί (90' Τσακμάκης), Καραμάνης - Ουκάκι (90' Τζοβάρας), Μπακού (79' Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (62' Τσαντίλας) - Τσούμπερ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις (78' Πήλιος) - Κοϊτά (88' Κουτέσα), Μαρίν (78' Ελίασον), Μάνταλος (53' Ζοάο Μάριο), Λιούμπιτσιτς (53' Πινέδα) - Βάργκα, Γιόβιτς.