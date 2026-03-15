Ολυμπιακός: Έπιασε Ίβιτς ο Ελ Κααμπί και κυνηγάει Τζιοβάνι, Ελ Αραμπί

Μόλις τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Ολυμπιακού έχουν πετύχει περισσότερα τέρματα από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός "πιστολέρο" των Πειραιωτών έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο 3-0 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, λίγα 24ωρα μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του.

Με τα δύο τέρματα που πέτυχε ο Μαροκινός στράικερ στο Παγκρήτιο, έφτασε τα 80 με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 127 αγώνες και ισοφάρισε την επίδοση του Ίλια Ίβιτς, αλλά με 19 ματς περισσότερα.

Πλέον μόνο τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερα γκολ με τους "ερυθρόλευκους". Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 158, ο Τζιοβάνι 98 και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί 94.