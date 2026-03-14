Γρηγορίου: «Στο ίδιο έργο θεατές, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι»

Παράπονα για την επιθετική λειτουργία του Άρη έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ισοπαλία με 0-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως είναι στο ίδιο έργο θεατές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την κυκλοφορία και τον έλεγχο. Κάναμε τρεις ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκόραρει, χωρίς να είμαστε τόσο επιθετικοί όσο θα ήθελα στους αγώνες μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος προσπάθησε να πάρει μέτρα, δημιούργησε δύο καλές προϋποθέσεις.

Μετά είμασταν στο ίδιο έργο θεατές, αναγκαστήκαμε να πάιξουμε με 10, αναπροσαρμόζονται τα πλάνα, δεν είναι εύκολο. Χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες παίξανε για τη νίκη. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς. Δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός, αλλά όταν αλλάζουν έτσι οι συνθήκες δεν μπορείς να κάνεις πολλά».

Για το ότι έλειψε και πάλι το γκολ: «Είναι αυτό που μας λείπει και θα ξεκλειδώσει την ψυχολογία των παικτών. Το θέμα είναι να είμαστε ουσιαστικοί και να πετύχουμε γκολ, που πέρα από τους βαθμούς θα δώσει και ψυχολογική ώθηση στα παιδιά».