Μεντίλ: «Προσπαθούμε να μείνουμε ενωμένοι, χρειαζόμαστε τις νίκες»

Για την ανάγκη ο Άρης να επιστρέψει στις νίκες μίλησε ο Χαμζά Μεντίλ με φόντο την σημερινή (14/3, 19:30) αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό, τονίζοντας παράλληλα πως οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για τα πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη: «Είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή για εμάς. Προσπαθούμε να μείνουμε ενωμένοι, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή για εμάς. Δουλεύουμε σκληρά για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Πρώτος στόχος είναι να νικήσουμε στο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας».

Για την διαφορετική εικόνα του Άρη με τον νέο προπονητή: «Είναι αλήθεια ότι παίξαμε καλά στα τελευταία παιχνίδια. Επίσης, είναι αλήθεια ότι ήμασταν άτυχοι, όπως και σε άλλα, προηγούμενα παιχνίδια. Υπήρξαν παιχνίδια, στα οποία αξίζαμε τη νίκη, αλλά διάφορες καταστάσεις, όπως κάποιες αποβολές, μας σταμάτησαν. Προοδεύουμε σταδιακά, υπάρχουν θετικές ενδείξεις, αλλά θέλουμε νίκες, αρχίζοντας από το ερχόμενο παιχνίδι».

Για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση: «Ήταν μια δύσκολη στιγμή για εμένα. Ήμουν εκτός για τρεις μήνες, μετά το χειρουργείο που έκανα. Τώρα, όμως, επέστρεψα. Αισθάνομαι καλά. Δεν είμαι στο καλύτερο επίπεδο που θα μπορούσα, αλλά με τον καιρό θα φτάσω σε αυτό. Είμαι χαρούμενος, που είμαι ξανά με την ομάδα κι αυτό με βοηθάει. Στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκα μετά την επιστροφή μου δεν νικήσαμε, αλλά ευελπιστώ ότι αυτό θα γίνει στον αγώνα που ακολουθεί».

Για το παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό: «Πρέπει να δείξουμε τον καλό αγωνιστικό μας χαρακτήρα. Να είμαστε πιο επιθετικοί και διεκδικητικοί, θέλοντας να “τελειώσουμε” τον αγώνα όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πρέπει να βρούμε γκολ και ταυτόχρονα να μην δώσουμε στους αντιπάλους κάποια ευκαιρία να σκοράρουν αυτοί».