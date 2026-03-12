Η ΑΕΚ πέρασε σαν... σίφουνας από την Σλοβενία, διαλύοντας την Τσέλιε (0-4) με 4 διαφορετικούς σκόρερ και τσέκαρε από τώρα το εισιτήριο για τους «8» του Conference League!

Μπροστά σε δυο χιλιάδες «Ενωσίτες» στο Στάδιο «Z'dežele» του Τσέλιε στη Σλοβενία, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια καταιγιστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με σκορ 0-3, το οποίο αποδείχθηκε «φτωχό». Μόλις στο 3', ο Βάργκα άνοιξε το... χορό των γκολ με καρφωτή κεφαλιά -βρήκε και στον Χρκα η μπάλα- στη γωνία του Λέμπαν μετά το κόρνερ του Μαρίν, ένα κλασσικό τέρμα και συνεργασία από τότε που αφίχθη ο Ούγγρος επιθετικός και 17ο φετινό των «κιτρινόμαυρων» από στατική φάση!

Στο 6' ο Σέσλαρ θέλησε να απαντήσει, όμως ο Στρακόσα δεν ανησύχησε. Στο 10' ο Γκατσίνοβιτς πήρε την πάσα του Βάργκα, όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα (11'), ο Γιόβιτς έδωσε στον Βάργκα, εκείνος έτρεξε στο χώρο, αλλά το πλασέ του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι, ενώ στο 15' ο φανταστικός Ούγγρος φορ δεν έκανε, όπως θα ήθελε από κοντά, την κεφαλιά στη σέντρα του Ρότα! Στο 16' και το 17' ο Γιόβιτς «άγγιξε» το γκολ εξ' επαφής, ενώ στο 22' σούταρε πάνω στον Λέμπαν και ο Μαρίν.

Στο 27' οι Σλοβένοι είχαν την στιγμή τους με την κεφαλιά του Κούτσιτς να περνά άουτ, ενώ στο 29' το επικίνδυνο σουτ Κβέσιτς έφυγε μόλις δίπλα από την εστία. Στο 31' ο Βάργκα επανήλθε στις ευκαιρίες, όμως ο Λέμπαν τον νίκησε σε ανεπανάληπτο τετ α τετ, με τον Ούγγρο να καθυστερεί παράλληλα. Η πίεση της ΑΕΚ τελεσφόρησε στο 33', όταν ο Γιόβιτς άνοιξε αριστερά στον Κοϊτά, εκείνος «ζάλισε» όποιον βρήκε μπροστά του και εκτέλεσε στην απέναντι γωνία για το 0-2, το οποίο απέβαλε κάθε άγχος ενόψει της συνέχειας.



Τρία λεπτά αργότερα (36'), η... τύχη έδωσε ό,τι στέρησε στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έως τότε, καθώς ο Γκατσίνοβιτς έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά τη σέντρα του Πήλιου, δοκίμασε και αυτός να «σερβίρει», αλλά εν τέλει «κρέμασε» τον Λέμπαν για το 0-3! Στο 38' απέτυχαν να σκοράρουν από κοντά οι Γιόβιτς και Πήλιος, με τον Σέρβο να έχει ακόμα μία ευκαιρία στις καθυστερήσεις για να βάλει και το δικό του όνομα στη λίστα των σκόρερ. Δευτερόλεπτα πριν είδε την κίτρινη κάρτα ο Πινέδα, ο αφανής MVP στον άξονα.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η Ένωση κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο, η εκτέλεση του Μαρίν σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο ανενόχλητος Μουκουντί πέτυχε το 0-4 σε κενή εστία στο 49', το τρίτο του γκολ σε ισάριθμα ματς στη σειρά! Ξανά ο Γιόβιτς έφθασε κοντά στο γκολ στο επόμενο λεπτό, με τους αμυντικούς να διώχνουν στη γραμμή και την ΑΕΚ να μετρά 18 τελικές! Στο 61' ο Γκατσίνοβιτς δοκίμασε νέο σουτ που πέρασε άουτ και κάπου εκεί ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε το ροτέσιον ενόψει Ατρομήτου (15/3, 19:30), με τον Καλοσκάμη να πραγματοποιεί ευρωπαϊκό ντεμπούτο. Ο Κουτέσα ζήτησε σπρώξιμο και πέναλτι στο 88', ενώ στο 90+2' ο Βέλγος λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ με προβολή στη σέντρα του Βίντοβιτς που σταμάτησε -ευτυχώς- στο δοκάρι του Στρακόσα!

Η ΑΕΚ βρίσκεται με το... ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του Europa Conference League και στην «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας (19/3, 19:45) θα σφραγίσει την πρόκριση για να παίξει κόντρα σε Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαμσουνσπόρ, θέλοντας ακόμα μία νίκη για την ιστορία της και φυσικά, το ελληνικό ποδόσφαιρο.

ΤΣΕΛΙΕ (Ιβάν Μαέφσκι / 4-3-3): Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας (46' Κάστρο), Κάρνιτσνικ, Χρκα (46' Πάπα Ντάνιελ), Σέσλαρ (85' Βίντοβιτς), Κβέσιτς (75' Κότνικ), Ιοσίφοφ, Βάντσας (58' Αβντίλι), Κούτσιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα (73' Περέιρα), Μαρίν, Γκατσίνοβιτς (78' Μάνταλος), Κοϊτά (73' Κουτέσα), Γιόβιτς (78' Ζίνι), Βάργκα (86' Καλοσκάμης).