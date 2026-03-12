Κνούτσεν: «Η Σπόρτινγκ μας άφησε πολύ χώρο και το εκμεταλλευτήκαμε»

Ο προπονητής της Μπόντο/Γκλιμτ μετά το επιβλητικό 3-0 της ομάδας του επί της Σπόρτινγκ, στο πρώτο ματς για τους «16» του Champions League, στάθηκε στους χώρους που έδωσαν οι Πορτογάλοι στην ομάδα του.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νιώθουμε πολύ καλά. Μου άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μας άφησαν πολύ χώρο και νομίζω ότι τον εκμεταλλευτήκαμε. Eίχαμε περισσότερους παίκτες όταν επιτιθέμεθα στο τελευταίο τρίτο, οπότε ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ ανοιχτοί. Δώσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για αντεπιθέσεις, οπότε νομίζω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο».

Για την ρεβάνς: «Θα είναι ένα νέο παιχνίδι, ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είμαι απλά χαρούμενος που τελείωσε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε μερικές μέρες τώρα. Πρώτα απ' όλα, θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Επομένως, θα είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε καλά για αυτό».