Το εντυπωσιακό 83% του PAOK Academy που «κοιτάει» κορυφή

Στο 83% κυμαίνεται το ποσοστό νικών τη φετινή σεζόν του PAOK Academy, το οποίο μετράει 49 νίκες σε 59 συνολικά αγώνες, «κοιτάζοντας» μόνο την κορυφή.

Δύο ακόμα νίκες σε ντέρμπι την περασμένη Κυριακή (8/3) για τις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες, οι οποίες συνεχίζουν να.. φιγουράρουν σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομών.

Η Κ19 συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στοχεύει στο αήττητο νταμπλ, η Κ17 παραμένει σε απόσταση... αναπνοής, αλλά την... παράσταση «κλέβει» η Κ15. Μία Κ15 που δείχνει ασταμάτητη με 19/19 νίκες, έχει «κλειδώσει» το πρωτάθλημα και πλέον κυνηγάει μόνο τα ρεκόρ.

49 νίκες και μόλις μία ήττα σε 59 αγώνες

59 συνολικά αγώνες έχει δώσει το PAOK Academy την τρέχουσα σεζόν σε Super League Κ19-Κ17-Κ15, αλλά και το νεοσύστατο Κύπελλο Κ19, το οποίο κατέκτησε πέρσι ο Δικέφαλος.

Με 49 νίκες, το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται στο 83% ένα εντυπωσιακό νούμερο, κάτι που δείχνει πως τα «αετόπουλα» φτιάχνονται από νωρίς για πρωταθλητισμό. Την περσινή σεζόν τρία από τα τέσσερα συνολικά τρόπαια έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ φέτος δεν αποκλείεται να γίνει το... απόλυτο 4/4.

Μοναδική ήττα που γνώρισαν οι «ασπρόμαυροι» ήταν στη Super League K17 στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό, μία ήττα που ενδέχεται να στοιχήσει την κούπα, με τα πάντα όμως, να κρίνονται στο τεράστιο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα στις 18 Απριλίου.

9 ισοπαλίες, οι 6 εκ των οποίων σε ντέρμπι

Μόλις σε εννιά παιχνίδια έχουν μείνει στο «Χ» για τον Δικέφαλο, με τις έξι εξ αυτών να είναι σε ντέρμπι με τις ομάδες της Αθήνας (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ).

Οι τρεις υπόλοιπες ισοπαλίες είναι απέναντι στην ΑΕΛ σε επίπεδο Κ19 (0-0) στη Σουρωτή, σε ένα παιχνίδι μονόλογο, στο οποίο δεν βρήκαν τη λύση επιθετικά οι παίκτες των Τσιαπακίδη-Χάγκαν, ενώ στο 1-1 έμεινε η Κ17 κόντρα σε Πανσερραϊκό και ΝΠΣ Βόλο.

Η Κ15 όμως, «ξελασπώνει», γιατί ακόμα και αν βρέθηκε στο... καναβάτσο σε κάποιες περιπτώσεις (ΑΕΛ εντός και Ολυμπιακό εκτός έδρας) έφυγε και εκεί με το τρίποντο, παραμένοντας... απόλυτη με 19/19 νίκες.